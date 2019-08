Diệp Lâm Anh phủ đồ hiệu, chuộng váy bó sát khi mang thai

Hôm 13/8, trên Instagram, Diệp Lâm Anh đăng ảnh mặc trang phục bó sát lộ bụng bầu khá to. Nhiều người đã khen ngợi diện mạo xinh đẹp, tươi tắn của cô, nhưng có ý kiến cho rằng quán quân Cuộc đua kỳ thú 2013 nên hạn chế chọn váy áo quá ôm cơ thể để tránh ảnh hưởng đến em bé. Đây là lần thứ 2 Diệp Lâm Anh mang thai cho chồng đại gia, chỉ sau 5 tháng sinh con đầu lòng. Người đẹp 8X được chú ý vì lối sống sang chảnh, diện toàn hàng hiệu đắt tiền trong thời gian này. Đơn cử là chiếc túi trắng đến từ thương hiệu YSL trong ảnh. Chân dài Hà thành hội ngộ 2 người bạn cùng bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2010 là Thu Hiền và Pông Chuẩn. Người mẫu Pông Chuẩn cũng đang mang thai con thứ 2, bụng to hơn cả Diệp Lâm Anh. Tại lễ cưới của Đàm Thu Trang - Cường Đô La, Lâm Anh chọn cho mình thiết kế đầm màu nude ôm dáng. Có thể thấy dù đang trong thời gian thai kỳ nhưng người mẫu sinh năm 1989 vẫn tích cực xuất hiện tại các sự kiện, lễ cưới của bạn bè. Trên tài khoản cá nhân, cô thường xuyên đăng tải loạt ảnh xuống phố với những bộ cánh trẻ trung, nữ tính cùng các dòng phụ kiện đắt giá từ túi xách cho đến đồng hồ nạm kim cương. Diệp Lâm Anh chọn mốt giấu quần, xách túi bao tử của Louis Vuitton khi đi dạo phố buổi tối cùng Kỳ Duyên, Minh Triệu và một số người bạn. Nhờ thường xuyên tập luyện thể thao, ăn uống khoa học, Lâm Anh luôn giữ được sức khỏe tốt, vẻ ngoài tươi tắn. Cô được khen dịu dàng khi kết hợp khéo léo túi nạm ngọc trai với đầm xếp li sắc xanh thanh mát.Hình ảnh cá tính của Diệp Lâm Anh với "cây trắng" (áo hở vai và quần ống rộng) trong những tháng đầu thai kỳ. Tô điểm cho vẻ ngoài hiện đại của chân dài 8X là mũ cói, túi xách khổ lớn của LV. Xem video "Đám cưới Diệp Lâm Anh". Nguồn Youtube:

