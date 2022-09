Diệp Lâm Anh hậu chia tay chồng: Bị rình mò, nhan sắc xinh xỉu

Mới đây, Diệp Lâm Anh bất ngờ chia sẻ, cô bị người lạ rình mò trước nhà, trước công ty và các cửa hàng. Nữ người mẫu cho biết: "Không biết mấy người này có âm mưu gì mà sáng tối ngồi ở trước cửa nhà, công ty, quán xá của mình để zoom in zoom out liên tục. Mình thấy lạ nên để ý xem sao. Lúc mới chạy xe ra khỏi hầm tự nhiên thấy người này giơ điện thoại lên quay theo mình, mình dừng xe lại và cũng giơ điện thoại lên quay ngược lại thì người này giả vờ quay lên tòa nhà. Xong mình cũng nghĩ chắc không phải nên mình chạy xe đi, nhưng chạy được tầm 100m thì mình thử quay xe lại coi xe đó có chạy theo mình không thì y như rằng thấy xe đó chạy theo. Mình đi tiếp để khuất tầm mắt xe đó rồi tiếp tục quay đầu xe đuổi theo coi xe đó đi luôn hay dừng lại. Nếu dừng lại thì chắc chắn theo dõi mình. Kết quả là thấy xe đó dừng, đá xi nhan phải". Ảnh: FBNV, Bảo vệ công lý Ít ngày trước, Diệp Lâm Anh chia sẻ về chuyện ly hôn và cuộc sống hiện tại. Ảnh: FBNV Chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, nữ người mẫu xác nhận cô và thiếu gia Đức Phạm sẽ ra tòa vào cuối tháng 9/2022 để giải quyết tranh chấp tài sản sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt được thỏa thuận. Ảnh: FBNV Diệp Lâm Anh nói thêm: "Tôi mong muốn được nuôi dạy 2 con khôn lớn, vì 2 đứa nhỏ chênh nhau có 1 tuổi, không nên chia cách 2 bé. Còn về tài sản hiện nay có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản thì cứ theo pháp luật phân xử". Ảnh: FBNV Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh thừa nhận đã ly thân thiếu gia Đức Phạm và dọn ra khỏi nhà chồng. Cô thuê một căn chung cư cao cấp ở TP.HCM để sinh sống cùng 2 con. Các con chính là nguồn động lực lớn để Diệp Lâm Anh vượt qua biến cố hôn nhân. Ảnh: FBNV Trở lại cuộc sống độc thân, chân dài sinh năm 1989 ngày càng gợi cảm. Ảnh: FBNV Diệp Lâm Anh khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa phải ghen tỵ vì body săn chắc, quyến rũ. Ảnh: FBNV Xuất thân là vũ công, Diệp Lâm Anh biết cách giữ gìn vóc dáng. Ảnh: FBNV Dù là bà mẹ hai con, cô vẫn trẻ trung, sành điệu. Ảnh: FBNV Diệp Lâm Anh gợi cảm với mốt giấu quần. Ảnh: FBNV Sau khi chia tay Đức Phạm, chân dài vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng. Ảnh: FBNV Theo nữ người mẫu, thi thoảng cô đưa con về thăm ông bà nội và gửi bố mẹ chồng chăm giúp khi cô bận công việc. Ảnh: FBNV Do tập trung kinh doanh, người mẫu Diệp Lâm Anh thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV Xem video "Diệp Lâm Anh chụp ảnh thời trang". Nguồn FB Diệp Lâm Anh

