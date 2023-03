Diễn viên đóng Võ Tòng trong “Đất phương Nam” giờ ra sao?

Ngoài bé An, Cò, Võ Tòng cũng là nhân vật được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim "Đất phương Nam". Võ Tòng can trường và hồn hậu. Nhân vật này do diễn viên Lê Quang đóng. Ảnh: Dân Việt Trước khi vào vai Võ Tòng, Lê Quang tham gia diễn xuất trong các phim: “Mảnh đất tình đời”, “Đảo hải tặc”, “Người đẹp Tây Đô”. Sau “Đất phương Nam”, anh đóng "Viên ngọc Côn Sơn", "Trùng Quang tâm sử", "Chúa tàu Kim Quy", "Người Bình Xuyên". Ảnh: Vietnamnet Dù Lê Quang đóng vai gì, khán giả cũng chỉ nhớ đến nam diễn viên là Võ Tòng. Ảnh: Vietnamnet “Võ Tòng giống như nghệ danh của anh luôn rồi em. Nhắc Lê Quang có người còn hỏi này hỏi kia, chớ nói ông đóng vai Võ Tòng thì nhớ mặt anh liền. Anh tất nhiên là thích khán giả nhớ tới, nhưng cũng không thể sống mãi trong hào quang, ảo ảnh của một vai diễn đã qua được”, Lê Quang chia sẻ trên An ninh Thế giới cuối tháng. Ảnh: Vietnamnet Theo Dân Việt, để mưu sinh, “Võ Tòng” làm cùng lúc nhiều việc. Nam diễn viên chụp ảnh, thiết kế, tráng rửa ảnh, làm MV cho các ca sĩ trẻ mới vào nghề, gom vải vụn từ các tiệm may về đan thành thảm chùi chân, thảm lau nhà rồi bỏ mối khắp Sài Gòn. Theo Vietnamnet, Lê Quang còn làm trong một đoàn đua xe, với nhiệm vụ săn sóc viên khiêm ngoại giao với các giám đốc nhãn hàng quảng cáo của đoàn đua xe. Ảnh: An ninh Thế giới cuối tháng Được diễn viên Kim Tính dẫn dắt, Lê Quang đi hát ở nhà hàng, quán bar, hội chợ. "Bài ca đất phương Nam" luôn là bài hát anh thường xuyên thể hiện. Ảnh: Dân Việt Nhiều năm qua, nam diễn viên từ chối lời mời dự sự kiện giải trí, chỉ nhận lời hát cho một số đồng nghiệp thân thiết, lưu diễn phục vụ bà con miền Tây và làm công việc chủ nhiệm phim. Ảnh: Người lao động Vài năm gần đây, gần như không có thông tin về Lê Quang. Ảnh: Người lao động Mới đây, nhiều khán giả “Đất phương Nam” nhớ lại nhân vật Võ Tòng của Lê Quang sau khi có thông tin Mai Tài Phến đảm nhận vai diễn này ở bản điện ảnh “Đất rừng phương Nam”. Ảnh: FBNV Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

Ngoài bé An, Cò, Võ Tòng cũng là nhân vật được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim "Đất phương Nam". Võ Tòng can trường và hồn hậu. Nhân vật này do diễn viên Lê Quang đóng. Ảnh: Dân Việt Trước khi vào vai Võ Tòng, Lê Quang tham gia diễn xuất trong các phim: “Mảnh đất tình đời”, “Đảo hải tặc”, “Người đẹp Tây Đô”. Sau “Đất phương Nam”, anh đóng "Viên ngọc Côn Sơn", "Trùng Quang tâm sử", "Chúa tàu Kim Quy", "Người Bình Xuyên". Ảnh: Vietnamnet Dù Lê Quang đóng vai gì, khán giả cũng chỉ nhớ đến nam diễn viên là Võ Tòng. Ảnh: Vietnamnet “Võ Tòng giống như nghệ danh của anh luôn rồi em. Nhắc Lê Quang có người còn hỏi này hỏi kia, chớ nói ông đóng vai Võ Tòng thì nhớ mặt anh liền. Anh tất nhiên là thích khán giả nhớ tới, nhưng cũng không thể sống mãi trong hào quang, ảo ảnh của một vai diễn đã qua được”, Lê Quang chia sẻ trên An ninh Thế giới cuối tháng. Ảnh: Vietnamnet Theo Dân Việt, để mưu sinh, “Võ Tòng” làm cùng lúc nhiều việc. Nam diễn viên chụp ảnh, thiết kế, tráng rửa ảnh, làm MV cho các ca sĩ trẻ mới vào nghề, gom vải vụn từ các tiệm may về đan thành thảm chùi chân, thảm lau nhà rồi bỏ mối khắp Sài Gòn. Theo Vietnamnet, Lê Quang còn làm trong một đoàn đua xe, với nhiệm vụ săn sóc viên khiêm ngoại giao với các giám đốc nhãn hàng quảng cáo của đoàn đua xe. Ảnh: An ninh Thế giới cuối tháng Được diễn viên Kim Tính dẫn dắt, Lê Quang đi hát ở nhà hàng, quán bar, hội chợ. "Bài ca đất phương Nam" luôn là bài hát anh thường xuyên thể hiện. Ảnh: Dân Việt Nhiều năm qua, nam diễn viên từ chối lời mời dự sự kiện giải trí, chỉ nhận lời hát cho một số đồng nghiệp thân thiết, lưu diễn phục vụ bà con miền Tây và làm công việc chủ nhiệm phim. Ảnh: Người lao động Vài năm gần đây, gần như không có thông tin về Lê Quang. Ảnh: Người lao động Mới đây, nhiều khán giả “Đất phương Nam” nhớ lại nhân vật Võ Tòng của Lê Quang sau khi có thông tin Mai Tài Phến đảm nhận vai diễn này ở bản điện ảnh “Đất rừng phương Nam”. Ảnh: FBNV Xem video: "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV