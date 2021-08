Nhìn lại dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 24 năm phim lên sóng

Nghệ sĩ Hữu Thành qua đời ở tuổi 88 vì tuổi già. Sinh thời, ông từng tham gia không ít bộ phim, trong đó có “ Đất phương Nam” lên sóng năm 1997. Ảnh: Vietnamnet Giống nghệ sĩ Hữu Thành, nghệ sĩ Ánh Hoa cũng từng xuất hiện trong “Đất phương Nam”. Bà đóng vai bà Tám Luông. Năm 2020, nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời sau quãng thời gian chiến đấu với bệnh tai biến mạch máu não ở tuổi 79. Ảnh: Gia đình xã hội Một diễn viên phim khác của “Đất phương Nam” cũng từ biệt cõi trần là nghệ sĩ Lê Bình. Năm 2019, ông qua đời tại bệnh viện sau thời gian chống chọi bệnh ung thư phổi ở tuổi 66. Sinh thời, ông gây ấn tượng với vai Tư Tại trong bộ phim “Đất phương Nam”. Ông Ba Ngủ trong "Đất phương Nam" là vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ Hồ Kiểng. Năm 2013, ông qua đời ở tuổi 87. Ảnh: Khám phá Nghệ sĩ Mạc Can đóng vai bác Ba Phi trong “Đất phương Nam”. Tuổi xế chiều, ông không vợ con, sống bệnh tật. Hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ khó khăn do không có nhiều thu nhập từ việc đi diễn vì tuổi đã lớn và mắc nhiều bệnh. "Đã gần một tháng rồi tôi chỉ toàn ăn cơm nguội, cộng thêm bệnh gout cũng khiến chân tôi tập tễnh, khó khăn trong việc đi lại nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, hạn chế ra ngoài", nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: VTC Hùng Thuận nổi tiếng nhờ vai bé An trong phim “Đất phương Nam”. Sau vai diễn để đời này dù đã cố gắng với tư cách một diễn viên và ca sĩ, nhưng Hùng Thuận vẫn chưa thể bật lên. Nam diễn viên từng ly hôn và có một cậu con trai. Ảnh: Dân Việt Sau vai thằng Cò trong “Đất phương Nam”, Phùng Ngọc thỉnh thoảng xuất hiện với vai phụ trong một số bộ phim rồi dần dần biến mất khỏi showbiz Việt. Theo Zing, vì cuộc sống khó khăn, Phùng Ngọc phải làm nhiều nghề để mưu sinh, từ bảo vệ đến hớt tóc dạo, bán quần áo vỉa hè. Nam diễn viên từng kết hôn nhưng đã chia tay. Ảnh: Zing Đóng bà Tư Ù, chủ quán ăn trên ghe trong "Đất phương Nam", nghệ sĩ Mai Thanh Dung hiện tại bước sang tuổi 68, mắc rất nhiều chứng bệnh. Bà có hai người con, hôn nhân yên ấm. Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội Vai diễn Võ Tòng trong “Đất phương Nam” giúp Lê Quang có được khởi đầu thuận lợi ở lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên, sau đó, vì cát-sê đóng phim không đủ để trang trải cuộc sống, anh làm thêm nhiều nghề như chạy xe ôm, dệt thảm mướn, phụ hồ, đi hát hội chợ, quán bar. Ảnh: Dân Việt Xem video "Hùng Thuận tham gia Gương mặt thân quen 2018". Nguồn FBNV

