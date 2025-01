Diễn viên Bình Minh chiều chuộng vợ đại gia

Diễn viên Bình Minh chiều chuộng doanh nhân Anh Thơ. Mới đây, dự tiệc tất niên, anh đút cho vợ ăn. Bình Minh thường xuyên tặng quà cho Anh Thơ. Anh Thơ nhận được bộ trang sức từ Bình Minh nhân dịp Valentine 2022. Bình Minh còn phụ giúp vợ đại gia nấu ăn. Bình Minh dành nhiều lời có cánh cho Anh Thơ. “Cảm ơn bà xã - một người vợ ấm áp, người luôn lan tỏa năng lượng tích cực, bạn tốt, tri kỷ của mình”, nam diễn viên từng viết. Bình Minh chia sẻ, Anh Thơ luôn tôn trọng đam mê, sở thích, ủng hộ cho những công việc anh đã chọn.Vợ chồng Bình Minh thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Khi rảnh rỗi, Anh Thơ và Bình Minh cùng đạp xe, chạy bộ. Vài năm trở lại đây, cuộc sống của Bình Minh và Anh Thơ đầy bình yên, không còn sóng gió như trước. Bình Minh rất chiều chuộng hai cô con gái An Nhiên và An Như. Nam diễn viên chăm sóc các con, được mệnh danh là "ông bố đảm" trong showbiz Việt. An Nhiên và An Như thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố. Anh Thơ chia sẻ, An Nhiên cao 1m75 ở tuổi 16, An Như cao 1m57 ở tuổi 13. Xem video: "Con gái Bình Minh trổ tài đánh đàn". Nguồn FB Anh Thơ

Diễn viên Bình Minh chiều chuộng doanh nhân Anh Thơ. Mới đây, dự tiệc tất niên, anh đút cho vợ ăn. Bình Minh thường xuyên tặng quà cho Anh Thơ. Anh Thơ nhận được bộ trang sức từ Bình Minh nhân dịp Valentine 2022. Bình Minh còn phụ giúp vợ đại gia nấu ăn. Bình Minh dành nhiều lời có cánh cho Anh Thơ. “Cảm ơn bà xã - một người vợ ấm áp, người luôn lan tỏa năng lượng tích cực, bạn tốt, tri kỷ của mình”, nam diễn viên từng viết. Bình Minh chia sẻ, Anh Thơ luôn tôn trọng đam mê, sở thích, ủng hộ cho những công việc anh đã chọn. Vợ chồng Bình Minh thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Khi rảnh rỗi, Anh Thơ và Bình Minh cùng đạp xe, chạy bộ. Vài năm trở lại đây, cuộc sống của Bình Minh và Anh Thơ đầy bình yên, không còn sóng gió như trước. Bình Minh rất chiều chuộng hai cô con gái An Nhiên và An Như. Nam diễn viên chăm sóc các con, được mệnh danh là "ông bố đảm" trong showbiz Việt. An Nhiên và An Như thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố. Anh Thơ chia sẻ, An Nhiên cao 1m75 ở tuổi 16, An Như cao 1m57 ở tuổi 13. Xem video: "Con gái Bình Minh trổ tài đánh đàn". Nguồn FB Anh Thơ