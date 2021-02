Diễm My - người tình cũ của nghệ sĩ Thương Tín giờ thế nào?

Mới đây, diễn viên Thương Tín bị đột quỵ. Tuy nhiên, vì kinh tế khó khăn, ông đòi ra viện. Trước hoành cảnh của Thương Tín, một số nghệ sĩ ủng hộ tiền chữa bệnh cho nam đồng nghiệp. Ảnh: Zing Ngày trẻ, Thương Tín nổi tiếng và giàu có. Ngoài ra, ông còn có nhiều mối tình. Một trong số tình cũ của Thương Tín là Diễm My. Không ít người tò mò cuộc sống hiện tại của Diễm My. Sau mối tình 2 năm với Thương Tín, Diễm My phải lòng Hà Tôn Đức. Cô gặp chàng Việt kiều nghèo ở một trung tâm thể hình và say nắng trước hình thể lẫn vẻ điển trai nên chủ động tán tỉnh. Ảnh: Petrotimes Sau nhiều lần quan sát, “nữ hoàng ảnh lịch” nhận thấy Hà Tôn Đức sẽ là một người chồng tốt. Anh chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại sống chân thành. Đám cưới của Diễm My diễn ra vào năm 1994 sau 3 năm hẹn hò. Ông xã của Diễm My nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt, luôn dành tình yêu cho vợ và thương yêu các con. Diễm My rút dần khỏi làng giải trí sau khi kết hôn. "Nữ hoàng ảnh lịch" thi thoảng tham gia sự kiện giải trí và thường được ông xã doanh nhân tháp tùng. Năm 2019, kỷ niệm 25 năm ngày cưới, Diễm My được ông xã tặng chiếc nhẫn kim cương 5 tỷ đồng khiến nhiều người xuýt xoa. Vợ chồng Diễm My vẫn dành cho nhau cử chỉ đầy tình tứ dù có nhiều năm sống chung. Diễm My từng được chồng ủng hộ tham gia buổi ra mắt sách của Thương Tín. Ảnh: Vietnamnet "Cách đây 2 hôm ông xã mới nói với tôi, từ ngày lấy em đã 22 năm, anh chỉ đọc đúng 3 bài báo, một bài cách đây 5 năm nói về những hình ảnh nhạy cảm của Diễm My và mới nhất là bài "Diễm My tán tỉnh Thương Tín" và chùm ảnh mặn nồng Diễm My với Thương Tín. Ông xã nói những gì anh Tín viết đúng là tính cách của tôi", Diễm My chia sẻ về ông xã trong buổi ra mắt sách của Thương Tín. Vợ chồng Diễm Mỹ có 2 cô con gái Thùy My và Quế My. Hiện tại, Thùy My và Quế My đang du học tại Mỹ. Diễm My cho biết, Thùy My tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc trong khi đó Quế My đậu cả 4 trường danh giá ở Mỹ. Tình cũ của Thương Tín ở tuổi 59 có tổ ấm hạnh phúc, nhan sắc quý phái cùng cuộc sống giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xem video "Diễm My khoe vẻ đẹp quý phái". Nguồn FBNV

