Diễm My 9X có đủ trình chấm thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam?

BTC Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 vừa chính thức công bố các thành viên Ban giám khảo, hội tụ dàn người đẹp đình đám cùng các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, sự xuất hiện của diễn viên Diễm My 9X gây chú ý. Diễm My ghi dấu ấn với vai trò diễn xuất. Cô bén duyên với nghiệp diễn từ khi 6 tuổi. Đến nay người đẹp đã góp mặt ở nhiều bộ phim đình đám ăn khách như: "Váy hồng tầng 24", "Mỹ nhân kế", "Gái già lắm chiêu", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn", "Tình yêu và tham vọng"... Ngoài ra, Diễm My còn làm người mẫu ảnh, MC. Trước đây, Diễm My từng chăm chỉ đi thi hoa hậu như: Người đẹp Hoa anh đào 2008, Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Tuy nhiên, cô không đạt thứ hạng cao. So với dàn giám khảo năm nay, Diễm My vẫn là gương mặt "non" kinh nghiệm nhất. Trong số các thành viên Ban Giám khảo, Hà Kiều Anh luôn được tin tưởng trong vai trò "cầm cân nảy mực". Đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu chăm chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật và thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia như: Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam 2022... Với sự uy tín và kinh nghiệm của mình Hà Kiều Anh tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người đứng sau sự thành công của các chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa. Anh có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên thành công cho hàng loạt đêm thi bùng nổ của các cuộc thi nhan sắc quốc gia với vai trò tổng đạo diễn. Năm 2022, Hoàng Nhật Nam xuất sắc “ẵm” giải thưởng “Fashion Director Of The Year” và “Art Director Of The Year”. Với sự am hiểu về nghệ thuật và kinh nghiệm dày dặn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ đảm nhận vai trò Phó trưởng Ban giám khảo của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, cùng tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện năm nay. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên hiện là một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cộng đồng sắc đẹp. Thùy Tiên đã xuất sắc giành danh hiệu Miss Grand International – Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 và làm rạng danh hai tiếng “Việt Nam” trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Với thành tích đáng nể này, Hoa hậu Thùy Tiên cũng là một trong những thành viên giám khảo chất lượng của cuộc thi năm nay. Á hậu Kiều Loan cũng ngồi ghế nóng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Kiều Loan từng có kinh nghiệm và trải nghiệm trên các đấu trường nhan sắc trong nước lẫn quốc tế. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Không những thế, Kiều Loan còn tạo được nhiều dấu ấn ở lĩnh vực âm nhạc. Cô cũng từng ngồi ghế giám khảo tại cuộc thi Miss Grand Vietnam ở mùa trước. Siêu mẫu Minh Tú chính thức trở lại và đồng hành cùng Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 với vai trò thành viên Ban Giám khảo. Nhiều năm hoạt động trong làng thời trang với vai trò người mẫu, Minh Tú đã có cho mình những kinh nghiệm dày dặn trên các sàn diễn thời trang cũng như các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Đỗ Long hiện là một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, NTK Đỗ Long được nhiều người đẹp và các sao hạng A "chọn mặt gửi vàng" giúp họ định hình phong cách. Anh cũng thành công với những đêm diễn thời trang hoành tráng và trình làng các mẫu thiết kế ấn tượng đến giới mộ điệu. Với vị trí thành viên BGK, NTK Đỗ Long chắc chắn sẽ giúp BTC đánh giá được các thí sinh rõ hơn ở lĩnh vực thời trang. NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, hiện là Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Khóa X. Bên cạnh đó, ông còn là một nghệ sĩ đa tài, vừa là một nhà điêu khắc, họa sĩ, đạo diễn sân khấu múa rối nước. NSND Vương Duy Biên sẽ là một trong những giám khảo chất lượng và uy tín cho Miss Grand Vietnam năm nay. Với góc nhìn đa chiều và những kinh nghiệm dày dặn trong nghệ thuật, NSND Vương Duy Biên sẽ góp phần tìm ra gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Xem video: "Hà Kiều Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu". Nguồn Hoa hậu Việt Nam:

