Đây mới là người đẹp đặc biệt nhất thi Hoa hậu Việt Nam 2018

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Bùi Bích Phương, NTK Lê Thanh Hòa... tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Bùi Bích Phương dù không thể giữ được vóc dáng như thời son rỗi nhưng gương mặt của người đẹp vẫn rạng ngời, quý phái. Lê Thanh Tú (1996) – người đẹp lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 - có mặt trong buổi Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam. Thanh Tú cũng là một trong những thí sinh nổi bật của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 khi từng vượt qua Hoàng Thùy và Mâu Thủy, giành chiến thắng trong 1 tập thi của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Thí sinh Vũ Thị Tuyết Trang sinh năm 1994, từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Cô hiện đang là biên tập viên VTV, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Phạm Ngọc Khánh Linh là một trong những nhan sắc nổi bật của dàn thí sinh năm nay, cô là em gái của siêu mẫu Phạm Thùy Linh và Á khôi Phạm Phương Linh. Điều đặc biệt, Khánh Linh không chỉ sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ mà cô còn có tài năng ấn tượng khi đạt đến nhị đẳng huyền đai Taekwondo. Linh cũng đã 4 lần đạt Huy chương vàng bộ môn Taekwondo cấp quốc gia. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ sinh năm 1994 từng lọt vào Top 10 chung cuộc và cũng là cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. Người đẹp xứ Nghệ Ngọc Nữ sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ. Thí sinh Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 cũng xuất hiện để tham dự buổi Sơ khảo phía Bắc. Hà My vốn được đông đảo khán giả biết đến là người tặng hoa khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam. Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hiện là sinh viên Học viên Ngoại giao, cô thành tạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Thí sinh Chu Thị Minh Trang sinh năm 1993, từng đạt giải Hoa khôi Đại học Xây dựng 2013, Top 20 Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, Top 42 Hoa hậu Hoàn Vũ 2017. >>> Xem video "Dàn người đẹp trong họp báo Chung khảo phía Nam - Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Youtube:

