Đâu chỉ Lily Chen, loạt sao này cũng nghi “đá xéo” Ngọc Trinh

Mới đây, Lily Chen gây xôn xao khi “đá xéo” Ngọc Trinh. “Nghe đồn, nữ hoàng nội y quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác. Nhưng xin lỗi chị đừng dìm em", Lily Chen viết. Ảnh: FB Ngọc Trinh, Lily Chen Không phải dạng vừa, Ngọc Trinh đáp trả gay gắt: “Tất cả mọi người đều ghê sợ, nó lại tưởng bản thân rất vĩ đại”. Sau màn "cà khịa" Ngọc Trinh, Lily Chen tung loạt ảnh bị hành hung, ám chỉ có người hãm hại. Trước bài đăng của Lily Chen, Ngọc Trinh không có chia sẻ liên quan. Trên trang cá nhân, “nữ hoàng nội y”chỉ khoe hình ảnh vui vẻ bên bạn bè. Ảnh: FB Ngọc Trinh Trước Lily Chen, nhiều sao Việt cũng “đá xéo” Ngọc Trinh. Tháng 4/2021, Nathan Lee đăng một status ám chỉ việc "tiền bạc không quan trọng, ngu dốt thì vẫn mãi là ngu dốt". Dòng chia sẻ được đăng tải vào đúng thời điểm Ngọc Trinh gây xôn xao với vụ mất trộm bộ sưu tập đồng hồ trị giá hơn 10 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng Nathan Lee “đá đểu” Ngọc Trinh. Ảnh: Yeah1 Trước status của Nathan Lee, Ngọc Trinh đăng đàn thể hiện sự không hài lòng vì cho rằng bị ai đó mỉa mai. Cô viết: "Không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy. OK, tôi chúc các bạn vui". Sau đó, dù liên tục bị Nathan Lee “cà khịa”, Ngọc Trinh giữ im lặng trong khi quản lý của cô đáp trả. Ảnh: FB Ngọc Trinh Ngoài Nathan Lee, Ngân 98 cũng “đụng chạm” Ngọc Trinh. Năm 2020, trong lúc khẩu chiến với antifan, Ngân 98 lôi tên Ngọc Trinh để phủ nhận tin đồn đi khách. “Ngân không có đi khách nha. Chứ Ngân mà chịu làm gái thì bây giờ Ngân giàu như chị Ngọc Trinh, có khi còn giàu hơn”, hot girl Bình Định viết. Ngay sau đó, Ngân 98 phủ nhận mỉa mai Ngọc Trinh. Về phía Ngọc Trinh, cô không lên tiếng. Tuy nhiên, chị gái của Ngọc Trinh tỏ ra bức xúc, mắng Ngân 98 vô học, đu bám để nổi tiếng. Ảnh:Yeah1 Vũ Thu Phương từng “cà khịa” Ngọc Trinh. Tháng 5/2019, siêu mẫu cho rằng Ngọc Trinh "mặc đồ gợi dục, thô thiển, thiếu văn hóa" tại Cannes. Trước status của đàn chị, Ngọc Trinh phản ứng gay gắt. "Chị ơi, chị xạo vừa vừa thôi. Chị chừa cho em xạo với chị", Ngọc Trinh viết. Ảnh: Thế giới trẻ Tháng 9/2019, Vũ Thu Phương khơi lại scandal của Ngọc Trinh. Cô cho biết, Ngọc Trinh có nhiều hành vi, lối sống cô không hài lòng nhưng vì tôn trọng Khắc Tiệp nên cô không đụng chạm. “Nhưng khi bước tới Cannes, bạn ấy mặc trang phục như vậy thì thực sự tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam", Vũ Thu Phương cho hay. Ảnh: Vietnamnet Ngọc Trinh chia sẻ phát ngôn của Vũ Thu Phương kèm các bình luận: "Chị già rồi. Em có đụng chạm gì chị đâu, sao chị cứ lấy tên em ra" hay "Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị "phải" xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa”. Ảnh chụp màn hình Dịp LHP Cannes 2019, Lý Nhã Kỳ chia sẻ câu chuyện hậu trường của liên hoan phim. Theo Lý Nhã Kỳ, việc những người tự bỏ một số tiền lớn mua vé ở Cannes để làm khán giả vô danh, rồi tạo scandal là cách đầu tư ngốc nghếch. Nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ “đá xéo” Ngọc Trinh. Ảnh: Petrotimes Bị nghi “cà khịa” Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ phủ nhận. Cô cho biết chia sẻ của cô hoàn toàn khách quan cũng như không nhắc đến tên một cá nhân nào. Về phía Ngọc Trinh, dù Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận “đá xéo” nhưng nữ người mẫu vẫn đáp trả. “Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới trả lời: “Cả họ mày thơm”, Ngọc Trinh viết. Ảnh: FB Ngọc Trinh Khánh My cũng “đá xéo” Ngọc Trinh. Năm 2015, Ngọc Trinh chia sẻ chuyện tình cảm gặp trục trặc với đại gia người Singapore vì người thứ ba và gọi “tình địch” là “yêu nhền nhện”. Sau đó, rộ tin đồn Khánh My là người thứ ba. Nhanh chóng, Khánh My phủ nhận tin đồn. Từ năm 2015 đến nay, Khánh My “5 lần 7 lượt” “cà khịa” Ngọc Trinh. Ảnh: Giao thông Năm 2016, Khánh My mời diễn viên Lê Ngọc Trinh vào vai người thứ ba xen giữa hạnh phúc của nhân vật chính (Khánh My đóng) trong MV “Be strong”. Trước nghi vấn mượn MV “đá đểu” Ngọc Trinh, Khánh My phủ nhận. Cô giải thích rằng đây là một sự tình cờ vì cô thấy diễn viên Ngọc Trinh diễn tốt nên đã mời tham gia MV. Ảnh: Người đưa tin Năm 2021, Khánh My “đá xéo” ai đó sống ảo, "nổ" tài sản và thu nhập, chơi tiền ảo hay tự phong danh hiệu, có giải hoa hậu không chân chính. Trùng hợp, Ngọc Trinh vướng một số lùm xùm như vậy. Từ đó, nhiều cư dân mạng nghi ngờ người bị Khánh My “cà khịa” là Ngọc Trinh. Trước những lời bóng gió của Khánh My, Ngọc Trinh tỏ ra không mấy quan tâm. Ảnh: FB Khánh My Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

