Đâu chỉ chuyện bán nhà, Lý Nhã Kỳ hàng tá lần bị đồn nhảm.... ứng xử sao?

Mới đây, Lý Nhã Kỳ bức xúc vì bị kẻ xấu mượn tên tuổi để rao bán nhà. Cụ thể, một số tài khoản tự nhận là em gái của Lý Nhã Kỳ đăng thông tin bán biệt thự của Lý Nhã Kỳ với giá 118 tỷ. Ảnh: Gia đình Việt Nam Lý Nhã Kỳ ngay lập tức phủ nhận rao bán biệt thự. “Kỳ vẫn đang sinh sống bình thường tại căn biệt thự đó và không hề có ý định bán đi”, cô khẳng định. Ảnh: Giao thông Lý Nhã Kỳ vốn là tên tuổi lớn và sức ảnh hưởng trong showbiz nên cô nhiều lần trở thành đối tượng hướng đến của những tin đồn và bị mạo danh. Tháng 9/2019, trong clip của báo Phụ nữ TP.HCM, Đại Đức Thích Thanh Toàn - người bị tố gạ tình phóng viên đã nhắc tới mối quan hệ với nhiều mỹ nhân Việt trong đó có Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ phủ nhận quen biết nhà sử Thích Thanh Toàn. Theo nữ diễn viên, xã hội cần xử lý nghiêm minh những hành vi mạo danh tên tuổi. Tháng 8/2019, Lý Nhã Kỳ tá hỏa phát hiện người tạo Zalo, Facebook giả và liên hệ với một số bạn bè của cô để mượn tiền chuyển đi nước ngoài. Khi biết mình bị mạo danh, Lý Nhã Kỳ ngay lập tức lên tiếng cảnh báo. Tháng 4/2018, một số fanpage giải trí lan truyền tin đồn Lý Nhã Kỳ bị công an tạm giữ và chờ ngày hầu tòa. Trước nghi vấn bị bắt, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam livestream đáp trả phủ nhận tin đồn. Dù Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn bị bắt khẩn cấp một lần nữa rộ lên. "Lại rộ tin tôi bị bắt à? Tin vịt tào lao thôi mà. Tôi vẫn bình thường, có sao đâu", Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên Zing. Ngoài ra, trả lời truyền thông lúc đó, nữ diễn viên cho biết cô chưa có động thái nào vì tin đồn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô. Tuy nhiên, nếu tin đồn thất thiệt đi xa hơn, cô sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Năm 2017, Lý Nhã Kỳ bị tung tin đồn đột ngột qua đời vì mắc căn bệnh lạ. Để trấn an người hâm mộ, Lý Nhã Kỳ buộc phải lên tiếng để khẳng định rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Cũng trong năm 2017, Lý Nhã Kỳ tố bị “một người châu Á” nào đó mạo danh lấy vé dự bế mạc Cannes 2017 mà cô dành cho NTK thân quen khiến nữ diễn viên đành phải xin thêm 3 vé mời khác. Mời quý độc giả xem video "Lý Nhã Kỳ dự Cannes 2018". Nguồn VTC

