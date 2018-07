Danh hài Thúy Nga tạo dáng nhí nhảnh, đọ sắc Hoa hậu Diễm Hương

Ban tổ chức Ms Vietnam New World 2018 vừa tổ chức buổi họp báo công bố cuộc thi. Sự kiện có sự góp mặt của Hoa hậu Mỹ Vân - nhà sáng lập cuộc thi và những gương mặt nổi tiếng. Trong ảnh, danh hài Thúy Nga diện đầm ôm lệch vai tạo dáng nhí nhảnh cùng Hoa hậu Diễm Hương. Ms Vietnam New World là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ và nhân cách của phụ nữ gốc Việt sinh sống và làm việc trên toàn thế giới. Cuộc thi do Hoa hậu phu nhân Việt Nam Canada 2013 Mỹ Vân sáng lập năm 2017. Đêm chung kết cuộc thi Ms Vietnam New World diễn ra vào đầu tháng 9/2018 tại Vancouver, Canada. Hoa hậu Diễm Hương tươi rói ở sự kiện. Jennifer Phạm đẹp hút mắt trong trang phục quyến rũ. Giám khảo Jennifer đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức cuộc thi năm nay. Về vai trò của mình, Jennifer Phạm cho biết, bình thường chị rất gần gũi nhưng cầu toàn nên chắc chắn sẽ là một vị giám khảo khó tính. Hoa hậu được Jennifer chọn nhất định phải đẹp, hài hòa, hội đủ cả tài,

tâm lẫn sắc. Bằng Kiều xuất hiện tại họp báo Ms Vietnam New World 2018. Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Ca sĩ Khánh Bình đến tham dự sự kiện. Nghệ sĩ Long Đẹp Trai chụp ảnh cùng Hoa hậu Mỹ Vân. HH Phan Hoàng Kim đọ sắc cùng đương kim HH Doanh nhân Xuân Hương. Nhà sáng lập cuộc thi – HH Mỹ Vân khoe dáng bên đương kim HH Phan Hoàng Kim, đương kim HH Doanh nhân Xuân Hương, HH Jennifer Phạm, doanh nhân Kim Anh. Xem video Khời động Hoa hậu Việt Nam 2018. Nguồn Youtube:

