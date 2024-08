Đặng Thu Thảo tổ chức sinh nhật hoành tráng cho hai con trai

Bé Tony và bé Andy là con trai của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng cũ. Mới đây, hai nhóc tì nhà Thu Thảo được mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng. “Sinh nhật năm nay là mẹ làm theo ý kiến của hai con, cho hai con lựa chọn chủ đề yêu thích. Dù hai con đang bệnh nhưng mẹ thấy hai con vui mẹ hạnh phúc lắm”, Thu Thảo chia sẻ. Nàng hậu chuẩn bị rất nhanh bữa tiệc cho hai con. “Năm nay sinh nhật hai con mẹ quyết định và chuẩn bị trong tích tắc rất là nhanh, vì dự định không tổ chức do hai con bệnh, bà ngoại bệnh nên mới không thông báo cho ai nhưng do thấy hai con mong ước quá mẹ chuẩn bị rất nhanh rất may mắn để được buổi tiệc chỉn chu này”, Thu Thảo viết. Hai con trai của Thu Thảo đang sống cùng bố mẹ ruột của nàng hậu. Chồng cũ của Thu Thảo chu cấp cho mỗi con trai 8 triệu đồng một tháng. "Khoản tiền này, chồng cũ của tôi sẽ nộp qua đơn vị thi hành án, chứ tôi không gặp trực tiếp để nhận. Lúc nào rảnh, tôi mới đi nhận tiền. Khoản tiền này, tôi để sổ tiết kiệm cho con sau này chứ hiện tại, không dùng tới. Với thu nhập hiện tại, tôi dư sức nuôi con", nàng hậu chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam. Nàng hậu cung cấp số điện thoại của cô giáo hai con cho chồng cũ. "Nếu anh muốn gặp con thì liên lạc với cô giáo", Thu Thảo cho biết. Hoa hậu Đại dương 2014 tích cực tham gia sự kiện, làm người mẫu sau khi làm mẹ đơn thân. Thu Thảo hiện tại còn làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ và kinh doanh online. Thu Thảo tậu được nhà sau khi ly hôn. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề nên cô đã sang nhượng cho người khác. Bởi vậy, người đẹp đang ở nhà thuê. Trở lại cuộc sống độc thân, Thu Thảo ngày càng sắc sảo, quyến rũ. Xem video: "Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo làm khách mời talkshow Lối ra". Nguồn Vietnamnet

Bé Tony và bé Andy là con trai của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và chồng cũ. Mới đây, hai nhóc tì nhà Thu Thảo được mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng. “Sinh nhật năm nay là mẹ làm theo ý kiến của hai con, cho hai con lựa chọn chủ đề yêu thích. Dù hai con đang bệnh nhưng mẹ thấy hai con vui mẹ hạnh phúc lắm”, Thu Thảo chia sẻ. Nàng hậu chuẩn bị rất nhanh bữa tiệc cho hai con. “Năm nay sinh nhật hai con mẹ quyết định và chuẩn bị trong tích tắc rất là nhanh, vì dự định không tổ chức do hai con bệnh, bà ngoại bệnh nên mới không thông báo cho ai nhưng do thấy hai con mong ước quá mẹ chuẩn bị rất nhanh rất may mắn để được buổi tiệc chỉn chu này”, Thu Thảo viết. Hai con trai của Thu Thảo đang sống cùng bố mẹ ruột của nàng hậu. Chồng cũ của Thu Thảo chu cấp cho mỗi con trai 8 triệu đồng một tháng. "Khoản tiền này, chồng cũ của tôi sẽ nộp qua đơn vị thi hành án, chứ tôi không gặp trực tiếp để nhận. Lúc nào rảnh, tôi mới đi nhận tiền. Khoản tiền này, tôi để sổ tiết kiệm cho con sau này chứ hiện tại, không dùng tới. Với thu nhập hiện tại, tôi dư sức nuôi con", nàng hậu chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam. Nàng hậu cung cấp số điện thoại của cô giáo hai con cho chồng cũ. "Nếu anh muốn gặp con thì liên lạc với cô giáo", Thu Thảo cho biết. Hoa hậu Đại dương 2014 tích cực tham gia sự kiện, làm người mẫu sau khi làm mẹ đơn thân. Thu Thảo hiện tại còn làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ và kinh doanh online. Thu Thảo tậu được nhà sau khi ly hôn. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề nên cô đã sang nhượng cho người khác. Bởi vậy, người đẹp đang ở nhà thuê. Trở lại cuộc sống độc thân, Thu Thảo ngày càng sắc sảo, quyến rũ. Xem video: "Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo làm khách mời talkshow Lối ra". Nguồn Vietnamnet