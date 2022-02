Đăng ảnh gợi cảm, Angela Phương Trinh bị Cao Thái Sơn “nhắc nhở”

Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn đang tìm hiểu nhau. Mới đây, "bà mẹ nhí" khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Lập tức, Cao Thái Sơn "nhắc nhở" Angela Phương Trinh. "Anh chỉ biết nói rằng em đẹp lắm. Từ mai chỉ post hình tu tập thôi nhé, mẹ của nó", Cao Thái Sơn viết. "Bà mẹ nhí" đáp lại: "Mẹ nhớ rồi. Yêu bố nó lắm". Hiện tại, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh liên tục nói lời ngôn tình dành cho nhau trên mạng xã hội. Mới đây, "bà mẹ nhí" chia sẻ lại bài đăng của Cao Thái Sơn và bày tỏ: "I love you...baby" (tạm dịch: Em yêu anh). Cao Thái Sơn đáp lại Angela Phương Trinh: "Love you too" (tạm dịch: Anh cũng yêu em). Angela Phương Trinh nói thương Cao Thái Sơn khi anh chia sẻ: "Chỉ mong mang bình an và hạnh phúc cho em là đủ. Thế thôi".Cao Thái Sơn và "bà mẹ nhí" công khai nỗi nhớ. Cao Thái Sơn liên tục nhắc đến Angela Phương Trinh trên mạng xã hội. Nam ca sĩ khoe nếu có con với Angela Phương Trinh, anh sẽ đặt tên con trai là Cao Thiên Trí. Nam ca sĩ tiết lộ mẹ đẻ của anh rất yêu quý Angela Phương Trinh. Nữ diễn viên bày tỏ hạnh phúc vì được mẹ của Cao Thái Sơn yêu thương. Gần đây, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh hội ngộ sau 13 năm đóng chung MV. Lần tái hợp này, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Xem video "Angela Phương Trinh chụp ảnh cùng mẹ và em gái". Nguồn FBNV

