Dàn sao Việt “bụng bầu vượt mặt” khoe nhan sắc rạng rỡ

Nữ diễn viên Thu Quỳnh nhận được sự quan tâm của fans hâm mộ khi mang thai lần thứ 2. Được biết lần này cô mang thai bé gái. Dù bụng bầu đã vượt mặt, Thu Quỳnh vẫn tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ trong những bộ trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng. Tuy nhiên vì là người khá kín tiếng về đời tư nên hình ảnh mang bầu của Thu Quỳnh không được đăng tải nhiều. "Quỳnh búp bê" Phương Oanh đang mang song thai với doanh nhân Shark Bình. Vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu thai kỳ, Phương Oanh giờ đây lấy lại được năng lượng và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bầu bí xinh đẹp. Trong suốt hành trình mang thai, nữ diễn viên thường xuyên diện váy ôm sát tôn đường cong đẹp mắt. Siêu mẫu Hà Anh mang thai con thứ hai với ông xã ngoại quốc. Ở độ tuổi U40, Hà Anh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và nhan sắc rạng rỡ. Cô tự tin khoe bụng bầu trong những bộ cánh táo bạo và đầy cá tính. Hà Anh cũng tiết lộ lý do có con vào thời điểm này là vì mong muốn có một người sẽ cùng yêu thương, chơi đùa với con gái đầu. Người đẹp Doãn Hải My xác nhận thông tin mang thai bằng bộ ảnh kỷ niệm hoành tráng. Dù mang thai ở những tháng đầu, Doãn Hải My đã có những thay đổi về vóc dáng. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được nét đẹp thanh tú và rạng rỡ. Nhiều người bình luận rằng Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn khi mang thai con đầu lòng.Xem video: "Lễ dạm ngõ Phương Oanh - Shark Bình". Nguồn Vietnamnet

