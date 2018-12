Dàn sao "Bao Thanh Thiên" sau 25 năm: Người bệnh tật, kẻ bị tố cưỡng hiếp

Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1993, bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên với gần 300 tập đã trở thành một trong những bộ phim cổ trang thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Những gương mặt quen thuộc trong phủ Khai Phong: Bao Thanh Thiên, Triển Chiêu, Công Tôn Sách và bốn hộ pháp trở nên quen thuộc với mọi tầng lớp khán giả. Sau 25 năm, mỗi người có những ngả rẽ riêng. Tuy nhiên, đa số trong số họ đều không gặp may mắn với những biến cố khác nhau. Vai diễn Bao Thanh Thiên của nam diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần được xem là linh hồn của bộ phim. Lối diễn tinh tế, dứt khoát, thể hiện một Bao Thanh Thiên tình lý phân minh, trắng đen rõ ràng, giúp ông có được sự nghiệp thăng hoa cùng sự yêu mến của khán giả trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Trước khi có vai diễn để đời, Kim Siêu Quần cũng từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch tại quê nhà. Ít ai biết rằng người vợ hiện tại của ông cũng là nữ diễn viên đảm nhận vai Bàng Phi, con gái Bàng thái sư trong phim. Trong suốt những năm thời trẻ đến khi về già, hai vợ chồng luôn hết lòng yêu thương nhau dù cả hai không có con. Ở tuổi 65, Kim Siêu Quần cũng thường gặp vấn đề về tim mạch, huyết áp, tiểu đường và thường phải trợ thở bằng máy. Trả lời phỏng vấn vào cuối năm 2017, nam diễn viên gạo cội tỏ ra lo lắng. Ông sợ bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào nên đã viết sẵn di chúc cho vợ. Hà Gia Kính là một trong những tên tuổi thành công nhất nhờ bộ phim Bao Thanh Thiên. Trước khi có được vai diễn này, nam diễn viên đã mất khoảng thời gian dài chật vật với các vai diễn nhỏ lẻ. Sau “Bao Thanh Thiên”, Hà Gia Kính tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi tham gia khá nhiều phim. Tuy nhiên hình tượng anh hùng Triển Chiêu nghĩa hiệp được anh thể hiện vẫn được coi là thành công nhất. Nhận thấy nghề nghiệp không có sự bức phá, tài tử quyết định giải nghệ chuyển hướng kinh doanh. Nhờ sự nhạy bén và may mắn, công việc kinh doanh của Hà Gia Kính ngày một phát đạt. Khối tài sản của anh được ước tính hiện tại lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Hà Gia Kính năm nay 59 tuổi, anh vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, yêu đời và cho biết anh hài lòng với cuộc sống độc thân, không còn nghĩ đến chuyện cưới vợ. Là diễn viên chuyên đóng vai phụ, Phạm Hồng Hiên với vai diễn Công Tôn Sách trong "Bao Thanh Thiên" được xem là vai diễn thành công nhất của ông trong sự nghiệp diễn xuất mấy mươi năm. Ngoài đời, cuộc sống của ông bình lặng, thông tin và hình ảnh của nam diễn viên sinh năm 1946 cũng ít được truyền thông quan tâm. Phạm Hồng Hiên hiện đã 72 tuổi, ông sống một mình, không vợ con. Thời trẻ, nam diễn viên quyết tâm từ bỏ chuyện tình cảm để theo đuổi diễn xuất. Khi ngẫm lại ông gọi đây là quyết định sai lầm khiến cả đời tiếc nuối. Hiện nam diễn viên gạo côi đã giã từ nghiệp diễn xuất vì mắc nhiều căn bệnh tuổi già. Đảm nhận vai hộ vệ Mã Hán trong phim là nam diễn viên Từ Hanh. Anh ngoài đời được xem là hình mẫu người đàn ông hoàn hảo, không đam mê rượu chè, thuốc lá, bài bạc cùng công việc kinh doanh ổn định. Thế nhưng, tháng 5/2012 Từ Hanh tuyên bố phá sản cùng khối nợ 50 triệu Đài tệ (37 tỷ VNĐ). Từ đó đến nay anh gần như không còn xuất hiện nơi đông người. Nam diễn viên Dương Tông Hàn - nghệ danh Dương Hùng được chú ý sau khi đảm nhận vai Trương Long trong phim. Giống như người bạn Từ Hanh, Dương Hùng cũng không may lâm vào cảnh nợ nần vì bị đối tác lừa lấy hết tiền. Nam diễn viên đã chấp nhận đóng phim cấp 3 qua lời giới thiệu của một người bạn để có tiền trả nợ. Anh hiện có cuộc sống ổn định bên vợ và ba người con dù phải chật vật với cuộc sống. Thời điểm cách đây 25 năm, Nữu Thừa Trạch tham gia phim "Bao Thanh Thiên", đảm nhận vai phản diện trong các phần Hồ thiên luân, Báo ân đình, Trảm Bàng Dục. Cũng nhờ bước đệm này, tên tuổi của ông nhanh chóng vươn lên hàng sao của Đài Loan. Bên cạnh vai trò diễn viên, Nữu Thừa Trạch còn được biết đến với tư cách đạo diễn của hàng loạt bộ phim ăn khách xứ Đài. Sự nghiệp thuận lợi nhưng đời sống của tài tử họ Nữu vướng nhiều tai tiếng. Một tháng trở lại đây, Nữu Thừa Trạch liên tiếp vướng phải lời cáo buộc cưỡng hiếp của ba nạn nhân nữ. Trong suốt nhiều năm ở vai trò đạo diễn, ông cũng không ít lần bị tố cáo đã có hành vi đồi bại khi hợp tác cùng các nữ đồng nghiệp. Nữu Thừa Trạch vừa đến sở cảnh sát trình diện cách đây vài ngày. Nếu bị chính thức khép tội, Nữu Thừa Trạch có thể phải đối diện án tù 10 năm về tội danh cưỡng hiếp.

