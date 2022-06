Dàn người tình màn ảnh của Minh Hằng giờ ra sao?

Trong “Gọi giấc mơ về” lên sóng năm 2007, Huỳnh Đông vào vai Quân - cậu học sinh cá biệt, bươn trải từ sớm và thầm thương trộm nhớ cô bạn thân Phi Phụng do Minh Hằng đóng. Ảnh: Kul Người tình màn ảnh của Minh Hằng kết hôn với Ái Châu vào tháng 1/2015 sau 3 năm công khai yêu nhau. Cuối tháng 7/2015, vợ chồng nam diễn viên đón cậu con trai đầu lòng. Ảnh: FBNV Trong phim truyền hình “Ngôi nhà hạnh phúc” bản Việt lên sóng năm 2009, Minh Hằng đóng cặp với Lương Mạnh Hải. Sau “Ngôi nhà hạnh phúc”, Lương Mạnh Hải và Minh Hằng tái hợp trong “Vừa đi vừa khóc”. Ảnh: Dân Việt Nhiều năm qua, bạn trai màn ảnh của Minh Hằng rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Ngoài ra, việc Lương Mạnh Hải yêu ai truyền thông rất khó để tìm hiểu. Ảnh: FBNV Sau khi đóng phim “Bao giờ có yêu nhau”, Minh Hằng vướng nghi vấn tình cảm với Quý Bình. Giữa tin đồn, cả hai diễn viên khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Yan Sau Minh Hằng, Quý Bình bị đồn hẹn hò ngọc nữ Bolero Tố My. Về nghi vấn tình cảm này, nam diễn viên phủ nhận hoàn toàn. Ảnh: Zing Tháng 12/2020, Quý Bình kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền. Cách đây không lâu, vợ đại gia của nam diễn viên sinh con. Ảnh: FBNV Rocker Nguyễn là người tình của Minh Hằng trong phim “Sắc đẹp ngàn cân”. Ảnh: ĐPCC Năm 2019, Rocker Nguyễn vướng tin đồn hẹn hò Á hậu Hoàng Thùy. Đối mặt với nghi vấn này, nam ca sĩ khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ảnh chụp màn hình Rocker Nguyễn hẹn hò Hải Hà từ năm 2019 đến đầu năm 2022. Ảnh: Vietnamnet Minh Hằng sẽ làm đám cưới vào ngày 18/6 tới đây tại thành phố Vũng Tàu. Nửa kia của nữ diễn viên là một doanh nhân. Có tin đồn cho rằng chồng sắp cưới của Minh Hằng là phó tổng giám đốc một công ty dệt lớn ở Long An tên Nguyễn Quốc B. Ảnh: Dân Việt Xem video "Minh Hằng khoe vườn cây ăn quả". Nguồn FBNV

