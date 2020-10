Dàn người tình màn ảnh của Lý Hùng giờ ra sao?

Không chỉ là người tình trên màn ảnh, Mộng Vân còn là mối tình đầu của Lý Hùng ngoài đời khi hai người mới 18-19 tuổi. Năm 1992, Mộng Vân rút lui khỏi showbiz lấy chồng và sinh con. Sau khi ly hôn chồng là người Hong Kong, Mộng Vân một mình nuôi ba con và các con chị nay tất cả đã học đại học. Những năm 90 Lý Hùng - Diễm Hương là một cặp diễn ăn ý và nổi tiếng của màn ảnh Việt thời kỳ phim thị trường. Cặp đôi hợp tác với nhau hàng chục bộ phim như Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương quen một Việt kiều tên Juan Minh. Nhưng cô bẽ bàng khi người tình bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn và ngỡ ngàng khi biết Juan Minh là một tội phạm đang bị cảnh sát Mỹ truy nã. Kể từ sau cú sốc đó, Diễm Hương không còn xuất hiện trong showbiz. Sau nhiều năm sang Mỹ và kết hôn, sinh con, năm 2007 Diễm Hương trở về Việt Nam và tham gia một số chương trình. Hiện cô đang sống hạnh phúc cùng chồng và 4 con tại Malaysia. Thỉnh thoảng Diễm Hương vẫn về Việt Nam gặp mặt bạn bè thân thiết như Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh… Việt Trinh cũng là “người tình màn ảnh” của Lý Hùng khi số lượng phim hai người đóng chung lên tới con số hơn 30 như: Ngọc trong đá, Lệnh truy nã, Ngôi nhà oan khốc, Tình nàng áo trắng… Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng tình duyên của Việt Trinh lại không suôn sẻ. Sau những cuộc tình ồn ào, Việt Trinh ở ẩn và làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1972 giữ kín hình ảnh con trai và thân phận cha đứa bé. Cách đây hai năm, Việt Trinh còn tuyên bố từ giờ tới cuối đời sẽ không lấy chồng. "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở giá và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Không chỉ là người tình màn ảnh và đóng với nhau nhiều phim, Y Phụng và Lý Hùng còn từng yêu nhau 4 năm nhưng đã chia tay từ lâu. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đầu của cô tan vỡ do cô không chịu sinh con. Năm 2016, “mỹ nhân ảnh lịch” một thời kết hôn lần 2 với doanh nhân Duy Cường và cuối năm 2017 cô sinh con đầu lòng. Từ khi sinh con, Y Phụng trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu và không còn nghĩ tới chuyện đi bar, đi chơi như xưa nữa. Thu Hà và Lý Hùng từng là một cặp đẹp đôi trong những bộ phim như: Sau những giấc mơ hồng, Tình ngỡ đã phôi pha, Trong vòng tay chờ đợi… Thu Hà có hai con trai, một con trai với người chồng đầu nay đã 22 tuổi và một con trai với người chồng thứ hai, bé Bill 14 tuổi. Người chồng thứ hai của cô là một doanh nhân, hơn Thu Hà 15 tuổi. Nữ diễn viên được xét tặng danh hiệu NSND vào năm 2018. Giáng My cũng là một gương mặt diễn viên nữ hay đóng cặp với Lý Hùng như: Kế hoạch 99, Phi vụ phượng hoàng, Sài Gòn trong trái tim em, Truy nã tội phạm quốc tế… Hoa hậu Đền Hùng 1992 ly hôn từ khi con gái mới 1 tuổi và hiện là nữ doanh nhân giàu có sở hữu rất nhiều biệt thự, nhà, xe sang. Sắc đẹp ở tuổi u50 của Giáng My cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kim Khánh và Lý Hùng từng hợp tác trong bộ phim: Đoạn cuối ở Bang Kok, Chuyện tình của em. Trong giai đoạn giữa những năm 90, Kim Khánh đắt show cả phim ảnh lẫn ca hát, đường tình duyên cũng phơi phới. Nhưng rồi khi phát hiện bị người yêu phản bội, đúng lúc bố cô qua đời, gia đình sang Mỹ định cư, Kim Khánh đã trầm cảm tới mức muốn tự tử. Hiện tại ở tuổi U50 Kim Khánh có một cuộc sống vui vẻ, ngoài thời gian làm việc, cô thường tranh thủ đi du lịch với bạn bè. Tuy nhiên cô không nghĩ tới chuyện kết hôn hay làm mẹ đơn thân. Xem video "Lý Hùng kể về mối tình đầu". Nguồn HTV:

Không chỉ là người tình trên màn ảnh, Mộng Vân còn là mối tình đầu của Lý Hùng ngoài đời khi hai người mới 18-19 tuổi. Năm 1992, Mộng Vân rút lui khỏi showbiz lấy chồng và sinh con. Sau khi ly hôn chồng là người Hong Kong, Mộng Vân một mình nuôi ba con và các con chị nay tất cả đã học đại học. Những năm 90 Lý Hùng - Diễm Hương là một cặp diễn ăn ý và nổi tiếng của màn ảnh Việt thời kỳ phim thị trường. Cặp đôi hợp tác với nhau hàng chục bộ phim như Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò… Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương quen một Việt kiều tên Juan Minh. Nhưng cô bẽ bàng khi người tình bỏ trốn ngay trong lễ đính hôn và ngỡ ngàng khi biết Juan Minh là một tội phạm đang bị cảnh sát Mỹ truy nã. Kể từ sau cú sốc đó, Diễm Hương không còn xuất hiện trong showbiz. Sau nhiều năm sang Mỹ và kết hôn, sinh con, năm 2007 Diễm Hương trở về Việt Nam và tham gia một số chương trình. Hiện cô đang sống hạnh phúc cùng chồng và 4 con tại Malaysia. Thỉnh thoảng Diễm Hương vẫn về Việt Nam gặp mặt bạn bè thân thiết như Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh… Việt Trinh cũng là “người tình màn ảnh” của Lý Hùng khi số lượng phim hai người đóng chung lên tới con số hơn 30 như: Ngọc trong đá, Lệnh truy nã, Ngôi nhà oan khốc, Tình nàng áo trắng… Nổi tiếng, xinh đẹp nhưng tình duyên của Việt Trinh lại không suôn sẻ. Sau những cuộc tình ồn ào, Việt Trinh ở ẩn và làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1972 giữ kín hình ảnh con trai và thân phận cha đứa bé. Cách đây hai năm, Việt Trinh còn tuyên bố từ giờ tới cuối đời sẽ không lấy chồng. "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở giá và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân. Không chỉ là người tình màn ảnh và đóng với nhau nhiều phim, Y Phụng và Lý Hùng còn từng yêu nhau 4 năm nhưng đã chia tay từ lâu. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đầu của cô tan vỡ do cô không chịu sinh con. Năm 2016, “mỹ nhân ảnh lịch” một thời kết hôn lần 2 với doanh nhân Duy Cường và cuối năm 2017 cô sinh con đầu lòng. Từ khi sinh con, Y Phụng trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu và không còn nghĩ tới chuyện đi bar, đi chơi như xưa nữa. Thu Hà và Lý Hùng từng là một cặp đẹp đôi trong những bộ phim như: Sau những giấc mơ hồng, Tình ngỡ đã phôi pha, Trong vòng tay chờ đợi… Thu Hà có hai con trai, một con trai với người chồng đầu nay đã 22 tuổi và một con trai với người chồng thứ hai, bé Bill 14 tuổi. Người chồng thứ hai của cô là một doanh nhân, hơn Thu Hà 15 tuổi. Nữ diễn viên được xét tặng danh hiệu NSND vào năm 2018. Giáng My cũng là một gương mặt diễn viên nữ hay đóng cặp với Lý Hùng như: Kế hoạch 99, Phi vụ phượng hoàng, Sài Gòn trong trái tim em, Truy nã tội phạm quốc tế… Hoa hậu Đền Hùng 1992 ly hôn từ khi con gái mới 1 tuổi và hiện là nữ doanh nhân giàu có sở hữu rất nhiều biệt thự, nhà, xe sang. Sắc đẹp ở tuổi u50 của Giáng My cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Kim Khánh và Lý Hùng từng hợp tác trong bộ phim: Đoạn cuối ở Bang Kok, Chuyện tình của em. Trong giai đoạn giữa những năm 90, Kim Khánh đắt show cả phim ảnh lẫn ca hát, đường tình duyên cũng phơi phới. Nhưng rồi khi phát hiện bị người yêu phản bội, đúng lúc bố cô qua đời, gia đình sang Mỹ định cư, Kim Khánh đã trầm cảm tới mức muốn tự tử. Hiện tại ở tuổi U50 Kim Khánh có một cuộc sống vui vẻ, ngoài thời gian làm việc, cô thường tranh thủ đi du lịch với bạn bè. Tuy nhiên cô không nghĩ tới chuyện kết hôn hay làm mẹ đơn thân. Xem video "Lý Hùng kể về mối tình đầu". Nguồn HTV: