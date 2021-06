Dàn mỹ nhân thành danh từ phim của đạo diễn Lê Cung Bắc

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời vào sáng ngày 13/6 vì bệnh ung thư. Là đạo diễn tài năng, ông góp phần đưa tên tuổi của không ít diễn viên thành sao. Việt Trinh là một trong số đó. Cô được đạo diễn Lê Cung Bắc mời đóng vai chính Bạch Cúc trong bộ phim truyền hình “Người đẹp Tây Đô”. Ảnh: Lao động Vai Bạch Cúc trở thành vai diễn để đời của Việt Trinh. “Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của diễn viên mà còn cả với người đạo diễn vì đã chọn đúng người vào nhân vật”, đạo diễn Lê Cung Bắc từng chia sẻ. Sau “Người đẹp Tây Đô”, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết. Mới đây, khi hay tin buồn, Việt Trinh khóc cạn nước mắt. Việt Trinh nổi tiếng vào những năm 1990. Sau những chuyện buồn tình cảm, nữ diễn viên ở ẩn. Những năm gần đây, Việt Trinh trở lại làng giải trí trong vai trò đạo diễn. Ở tuổi 49, nàng thơ của đạo diễn Lê Cung Bắc có cuộc sống đầy bình yên bên con trai Thiện Nhân. Đóng “Người đẹp Tây Đô”, Hồng Ánh vẫn ghi điểm dù thuộc tuyến diễn viên phụ. Sau bộ phim này, cô ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp. Các bộ phim gây ấn tượng của Hồng Ánh có “Đời cát”, “Trăng nơi đáy giếng”. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên Hồng Ánh còn làm đạo diễn. Bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” do Hồng Ánh làm đạo diễn từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hay tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời, Hồng Ánh tiếc thương: “Tạm biệt chú người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú, đã hết đau đớn rồi”. Võ Sông Hương cũng là một nàng thơ của đạo diễn Lê Cung Bắc. Sau khi tham gia một vai nhỏ trong "Người đẹp Tây Đô", cô đã được mời đóng chính ở "Không thể rẽ trái". Bộ phim này nhận được Huy chương vàng còn Võ Sông Hương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc . Ảnh: Thể thao văn hóa Sau “Không thể rẽ trái”, Võ Sông Hương được đạo diễn Lê Cung Bắc mời vào vai cô sinh viên Hoài Nam trong bộ phim “Dòng đời”. Tại giải thưởng HTV Awards 2000, bộ phim giành được 4 cúp, trong đó có giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Đạo diễn được yêu thích nhất. Ảnh: HTV Nổi tiếng sau bộ phim “Dòng đời” nhưng Võ Sông Hương lại nhanh chóng giã từ phim ảnh rồi rẽ ngang sang làm MC. Sau một vài năm đảm nhận vị trí người dẫn chương trình, nữ diễn viên lặng lẽ rút lui. Cô bằng lòng với công việc giảng dạy tại trường đại học. Hiện tại, không có thông tin về cuộc sống của Võ Sông Hương. Ảnh: Gia đình và xã hội Xem video "Việt Trinh quá khứ và hiện tại". Nguồn FBNV

