Dàn hoa hậu Việt kiến thức siêu đỉnh, lấy chồng đại gia

Diệu Hoa thông thạo 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Năm 2006, Hoa hậu Việt Nam 1990 được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Ngoài ra, Hoa hậu Diệu Hoa còn có bằng thạc sĩ kinh doanh tại Thái Lan. Ảnh: FBNV Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dance. Cô hiện tại có 3 người con: 2 gái, 1 trai. Ảnh: FBNV Con gái đầu của Diệu Hoa sinh năm 1997, tên tiếng Việt là Diệu My, đã ra trường, hiện tại làm việc tại một tập đoàn lớn ở New York, Mỹ. Con gái thứ hai của Diệu Hoa sinh năm 1998, tên tiếng Việt là Diệu Ly, đang học chuyên ngành về marketing, truyền thông và điện ảnh. Cậu con trai út của Diệu Hoa tên Hoàng Phi. Ảnh: FBNV Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân cũng là mỹ nhân học giỏi. Theo Vietnamnet, từ lớp 1 đến lớp 10, cô luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Thậm chí, Thu Ngân còn từng được chọn đi thi học sinh giỏi môn sinh cấp trường. Ảnh: FBNV Lớp 10, Thu Ngân sang Anh du học. Tuy nhiên, học được hai năm do thời tiết không phù hợp, sức khỏe không tốt, cô quay về Việt Nam. Ảnh: FBNV Năm 2017, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 kết hôn với doanh nhân Doãn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC. Sau khi lập gia đình, Thu Ngân sống kín tiếng, hạn chế tham gia showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh. Ảnh: Zing Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998 khi đang là sinh viên năm thứ ba Đại học Luật TP.HCM. Cô từng làm tiếp viên hàng không, nhân viên quan hệ công chúng, người dẫn chương trình, người mẫu. Năm 2010, Ngọc Khánh sang Mỹ du học ngành kinh doanh thời trang. Ảnh: Vietnamnet Tại xứ cờ hoa, Ngọc Khánh kết hôn với doanh nhân Attila Woodward. Người đẹp cho biết, chồng cô có một xưởng sản xuất rượu vang để tiếp quản công việc của gia đình. Hiện tại, Hoa hậu Ngọc Khánh cùng ông xã quản lý khu nông trại nho hàng nghìn mét vuông tại Mỹ. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Diệu Hoa thông thạo 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Ấn Độ và Thái Lan. Năm 2006, Hoa hậu Việt Nam 1990 được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Ngoài ra, Hoa hậu Diệu Hoa còn có bằng thạc sĩ kinh doanh tại Thái Lan. Ảnh: FBNV Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp Diệu Hoa kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ Maneesh Dance. Cô hiện tại có 3 người con: 2 gái, 1 trai. Ảnh: FBNV Con gái đầu của Diệu Hoa sinh năm 1997, tên tiếng Việt là Diệu My, đã ra trường, hiện tại làm việc tại một tập đoàn lớn ở New York, Mỹ. Con gái thứ hai của Diệu Hoa sinh năm 1998, tên tiếng Việt là Diệu Ly, đang học chuyên ngành về marketing, truyền thông và điện ảnh. Cậu con trai út của Diệu Hoa tên Hoàng Phi. Ảnh: FBNV Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân cũng là mỹ nhân học giỏi. Theo Vietnamnet, từ lớp 1 đến lớp 10, cô luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Thậm chí, Thu Ngân còn từng được chọn đi thi học sinh giỏi môn sinh cấp trường. Ảnh: FBNV Lớp 10, Thu Ngân sang Anh du học. Tuy nhiên, học được hai năm do thời tiết không phù hợp, sức khỏe không tốt, cô quay về Việt Nam. Ảnh: FBNV Năm 2017, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 kết hôn với doanh nhân Doãn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC. Sau khi lập gia đình, Thu Ngân sống kín tiếng, hạn chế tham gia showbiz và tập trung vào công việc kinh doanh. Ảnh: Zing Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998 khi đang là sinh viên năm thứ ba Đại học Luật TP.HCM. Cô từng làm tiếp viên hàng không, nhân viên quan hệ công chúng, người dẫn chương trình, người mẫu. Năm 2010, Ngọc Khánh sang Mỹ du học ngành kinh doanh thời trang. Ảnh: Vietnamnet Tại xứ cờ hoa, Ngọc Khánh kết hôn với doanh nhân Attila Woodward. Người đẹp cho biết, chồng cô có một xưởng sản xuất rượu vang để tiếp quản công việc của gia đình. Hiện tại, Hoa hậu Ngọc Khánh cùng ông xã quản lý khu nông trại nho hàng nghìn mét vuông tại Mỹ. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS