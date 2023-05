Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng Văn Mai Hương ra mắt MV

Ngày 24/5 tại TP HCM, ca sĩ Văn Mai Hương đã tổ chức họp báo giới thiệu sản phẩm âm nhạc “Mưa tháng sáu” sau thời gian ấp ủ thực hiện. Sự kiện quy tụ dàn sao "khủng" đến tham dự. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau thời gian dưỡng bệnh đã hồi phục sức khỏe đến chúc mừng Văn Mai Hương. Trong họp báo, nhạc sĩ Huy Tuấn đại diện các nghệ sĩ gửi lời chúc mừng đến Văn Mai Hương, Hứa Kim Tuyền cùng ê-kíp. Đồng hành từ những giai đoạn đầu nữ ca sĩ phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, Huy Tuấn nhận định Văn Mai Hương ngày càng trưởng thành và may mắn tìm được người tri kỉ trong âm nhạc cho riêng mình. Anh còn cho biết thêm, sản phẩm của Văn Mai Hương kết hợp với Hứa Kim Tuyền bắt tai, khiến khán giả muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Có mối quan hệ thân thiết với Văn Mai Hương, Hoa hậu Tiểu Vy cũng có mặt tại họp báo từ sớm để ủng hộ đàn chị và e-kíp. Cô còn dành sự yêu thích đặc biệt cho Grey D và không ngại hát một đoạn trong “Mưa tháng sáu” trước sự ủng hộ nhiệt tình của các khách mời. Bà bầu Khánh Thi cùng ông xã đến ủng hộ Văn Mai Hương. Hoa hậu Thu Hoài cũng góp mặt tại sự kiện của nữ ca sĩ. Ông xã Việt kiều cùng người mẫu Trang Trần đến chúc mừng Văn Mai Hương. Phạm Quỳnh Anh đến mừng Văn Mai Hương ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Mưa tháng sáu đánh dấu sự hợp tác của Văn Mai Hương cùng người tri kỷ trong âm nhạc là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sau thành công của album Hương và loạt sản phẩm ghi dấu ấn tên tuổi của nữ ca sĩ như: Cầu hôn, Đốt, Nghe nói anh sắp kết hôn, Ước mơ của mẹ, Một ngàn nỗi đau… Tham gia diễn xuất cùng Văn Mai Hương, Grey D và Trung Quân trong sản phẩm lần này là người mẫu gốc Hàn Quốc Lim Ji Hyuk. Mưa tháng sáu là cảm xúc về hai người yêu nhau quá lâu nhưng không ai vun vén cho cuộc tình, để rồi mọi thứ loãng dần, tan vỡ. Dù là cảm xúc sau khi chia tay, song Mưa tháng sáu được Văn Mai Hương cùng ê-kíp thực hiện một bản phối không uỷ mị, não nề. Văn Mai Hương chia sẻ, cô đánh giá cao và tìm được sự đồng cảm trong những sáng tác dựa trên chất liệu có thật của Hứa Kim Tuyền: “Tuyền cũng giống như tôi, đã trải qua rất nhiều những cung bậc trong chuyện tình cảm để rồi gom góp, mang những điều chân thật nhất vào trong âm nhạc”. Tại phần giao lưu, Văn Mai Hương không giấu được sự xúc động khi nói về việc tiếp tục đồng hành cùng Hứa Kim Tuyền. “Tôi từng có những giai đoạn rất khó khăn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nhưng tôi may mắn khi mọi người xung quanh không ai bỏ tôi đi, trong đó có Tuyền – em ấy luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi làm việc với nhạc sĩ khác không được thuận lợi, Tuyền vẫn quay lại viết nhạc cho tôi. Đó là điều tôi rất trân trọng”, nữ ca sĩ chia sẻ. Về việc Mưa tháng sáu nhận được ý kiến giống bài hát Dạ khúc của Jay Chou, Hứa Kim Tuyền thẳng thắn bày tỏ: “Ngoài Dạ khúc, còn có những nhận xét giống Who I Am của Jolin Tsai, You, Clouds, Rain của Heize… và một số ca khúc nhạc phim khác. Thực ra tất cả những bài hát đó cùng với Mưa tháng sáu đều có điểm chung là cùng vòng hoà thanh rất phổ thông, tạo ra cảm giác giống nhau. Nhưng thực tế giai điệu, tempo, tông và cách phát triển hoàn toàn khác nhau chứ không có sự liên quan gì”. Xem MV "Mưa tháng sáu" của Văn Mai Hương. Nguồn Youtube/ Văn Mai Hương

