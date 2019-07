Cười ngất với sạn hài hước trong phim cổ trang Trung Quốc

Là bộ phim cổ trang đình đám được mong đợi trong năm 2018, "Như Ý Truyện" do Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn thủ đóng chính không tránh khỏi bị fan tìm ra những lỗi ngớ ngẩn. Chẳng hạn như, thời vua Càn Long thì làm sao đã có khăn giấy hiện đại như thế này? Dường như ống tay áo của Dương Tử có gì đó không hợp lý? Không biết là do thời tiết quá nóng nên tay áo được tối giản thành một mảnh vải nhét vào, hay là do tổ đạo cụ cắt giảm kinh phí nên không đủ tiền để may cổ trang? "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" cũng bi soi khá nhiều sạn khiến khán giả phì cười. Bộ phim cổ trang tiên hiệp có bối cảnh cách đây hàng nghìn năm, lúc đó táo còn chưa xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng trên bàn lại có đĩa táo đỏ rất ngon và đẹp mắt. Còn trong cảnh này, nếu như "Phượng Cửu" Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với diễn viên quần chúng đang rất tập trung thì hình như cô gái này đang mỉm cười? Thêm một lỗi cực kỳ hài hước chính là điếu thuốc lá mà nam diễn viên vẫn kẹp ở tay. Nhiều người thắc mắc rằng sao Hà Thịnh Minh không đợi quay xong rồi hút? Cũng có người bình luận: "Có lẽ anh ấy đang tạo ra cảm giác khói bay mù mịt để thể hiện rằng nội công anh ấy thâm hậu". Với còng tay như thế này mà có thể giam giữ được người sao? Miệng khóa to hơn tay của Quan Hiểu Đồng nhưng cô nàng vẫn không thể thoát thân? Tay của Triệu Lệ Dĩnh không hề có máu chảy, điều đó chứng tỏ kiếm trong phim là hàng giả. Dù cảnh này quay cận cảnh để nhấn vào biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh nhưng lại để lộ đạo cụ "dởm". Vì quay quá cận cảnh nên lỡ thấy cả vết đâm giả và vết máu khô trên thanh kiếm. Ê kíp làm phim quá sơ sót khi còn để nguyên chiếc micro trên trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba.

