Cuộc sống vợ chồng son của Thanh Hằng - Trần Nhật Minh

Siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới vào tháng 10/2023. Chia sẻ trên Dân Trí hậu đám cưới, Thanh Hằng cho biết, cô trưởng thành hơn, đồng thời giữ sự cân bằng để "tiếp nhận sự có mặt của ai đó nhưng không phải thay đổi cuộc sống của mình quá nhiều". Người đẹp bày tỏ: "Nhiều người ngại bước vào hôn nhân vì sợ cuộc sống họ thay đổi. May mắn lớn nhất của tôi mà không tiền bạc nào đong đếm được, đó là Thanh Hằng vẫn là Thanh Hằng sau khi kết hôn". Vợ chồng Thanh Hằng dính như sam sau đám cưới. Đôi uyên ương đến chúc mừng sự kiện của NTK Công Trí. Công Trí là bạn thân của Thanh Hằng trong những năm qua. Thanh Hằng thường xuyên đến xem đêm diễn của chồng. "Hay chở ổng đi làm.. mà được cái chung điểm đến. Hôm qua mình tận hưởng một không gian âm nhạc thật đặc sắc mà hiếm khi được trải nghiệm cùng các nghệ sĩ nước ngoài", cô viết. Thanh Hằng chụp ảnh chồng khi chỉ huy dàn nhạc. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh mặc áo in hình Thanh Hằng. “Hôm qua vô tình tìm được áo in hình mình của fanclub, ổng đòi mặc ra đường luôn. Muốn làm trưởng fanclub tui hả trời”, Thanh Hằng chia sẻ. Thanh Hằng vẫn sống ở biệt thự của mình sau khi kết hôn. Nữ người mẫu được lòng mẹ chồng. Tháng 11/2023, mẹ chồng Thanh Hằng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của con dâu. "Vừa bước ra khỏi đám cưới là cháu đã đi làm ngay, mà không thể được nghỉ ngơi vì là vai ‘đinh’ của sự kiện (cái nón quai thao cách điệu con nói nặng trên 5kg) lên xuống bậc cùng sải bước sân khấu khá dài. May mà chồng cháu thu xếp được (thời gian hiếm hoi) để đi cùng lần này. Mẹ thương và lo cho cả hai đứa, tội nghiệp các con tôi! Trong vinh quang luôn có cả cay đắng, ngọt ngào", mẹ chồng nữ người mẫu chia sẻ trên trang cá nhân. Vợ chồng Thanh Hằng có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Xem video: "Hé lộ thông tin hiếm hoi về chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng"

