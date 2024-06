Cuộc sống ở Mỹ của Xuân Nghi - thần đồng ca nhạc một thời

Xuân Nghi sinh năm 1994, bắt đầu ca hát khi còn rất nhỏ. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Xuân Nghi tốt nghiệp trường University of Southern California ngành Công nghiệp âm nhạc năm 2018 sau 3 năm theo học. Xuân Nghi ca hát, theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng. Tuy nhiên, hiện tại, cô gác lại đam mê nghệ thuật. Xuân Nghi muốn tập trung cho công việc marketing của một công ty. Nữ ca sĩ bắt đầu công việc mới từ tháng 5/2024. Sang Mỹ định cư, Xuân Nghi được nhiều người nhận xét “Tây hóa” trong cách ăn mặc, trang điểm. Năm 2018, trên Znews, Xuân Nghi chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình: "Ai cũng phải lớn lên, khi mọi người gặp và nói tôi khác nhiều, tôi thấy bình thường. Tôi đã ngoài 20 và cứ làm bé Xuân Nghi mãi cũng không tốt". Xuân Nghi có cuộc sống bình yên bên gia đình ở tuổi 30. Nữ ca sĩ đón Tết Nguyên đán bên bố mẹ. Xuân Nghi từng chia sẻ, qua Mỹ, bố mẹ cô đều đi làm. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô có thể lo cho gia đình trong vài năm trở lại đây. Năm 2019, Xuân Nghi công khai hẹn hò bạn trai lâu năm. Khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ ca sĩ không chia sẻ về chuyện tình cảm. Clip Xuân Nghi chia sẻ với Vietnamnet. Nguồn Vietnamnet

