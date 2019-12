Cuộc sống những năm cuối đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua đời tại nhà riêng vào tối ngày 26/12. Trong ảnh, ông ngồi trên xe lăn bên nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đình Toán và nhạc sĩ Doãn Nho tại Đại hội Hội NSVN năm 2010. Ảnh: Dân sinh Trong những năm cuối đời, tác giả “Dư âm” ít khi ra khỏi nhà. Trong ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được nhà lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long và nhạc sĩ Giáng Sol đến thăm vào năm 2015. Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, vị nhạc sĩ kể ông mắc nhiều bệnh, trí nhớ giảm, tay chân rất yếu nên không thể đi đứng được. Ảnh: Báo phụ nữ Theo Vietnamnet, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được chị Thương - cháu người vợ thứ hai chăm sóc trong suốt 30 năm qua. Ảnh: Báo phụ nữ Theo VTC News vào năm 2017, tác giả "Dư âm" dù không còn giữ được trí nhớ vẫn có thể chỉ cho người khác đâu là ảnh của người vợ thứ hai. Ảnh: VTC Nhà của nam nhạc sĩ ở trong một con hẻm nhỏ đường Trần Khắc Chân, Quận 1, TP HCM. Ảnh: VTC Theo Infonet, năm 2017, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phải chịu sự hành hạ của nhiều căn bệnh. Sau hai lần tai biến mạch máu não, ông bị liệt nửa người bên trái. Ảnh: Infonet Năm 2017, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bất ngờ kể câu chuyện 2 người con gái đều không đoái hoài đến ông. Ngoài ra, ông còn tâm sự cuộc sống chật vật lúc cuối đời khi chỉ trông chờ vào phần lương hưu mỗi tháng cùng tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân. Về phía nghệ sĩ piano Thái Linh - con gái thứ 2 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, cô phủ nhận bỏ rơi bố. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cho hay, thu nhập của bố cô hàng tháng cũng phải trên dưới 20 triệu bao gồm: tiền lương hưu, tiền tác quyền ca khúc, tiền tỉnh Hà Tĩnh biếu mỗi tháng, tiền hỗ trợ từ Hội nhạc sĩ...Ảnh: Công an nhân dân online Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ quan tâm. Trong ảnh, ca sĩ Phúc Lâm tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhạc sĩ khi biết ông bị ngã rách da đầu khi tập đi năm 2016. Ảnh: Khám phá Phúc Lâm còn đưa nhạc sĩ ra ngoài đi dạo và uống cà phê. Ảnh: Khám phá Lão nhạc sĩ cảm kích trước tấm lòng của Phúc Lâm. Ảnh: Khám phá Năm 2016, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đón sinh nhật bên gia đình và các nghệ sĩ. Trong ảnh, ông hát cùng ca sĩ Hoàng Bách ca khúc "Dư âm". Ảnh: Công an TP HCM Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cắt chiếc bánh kem khi bài hát "Happy birthday" vang lên và bày tỏ trước tình cảm của mọi người: “Tôi ước tất cả mọi người đạt nhiều thành công, chúc các bạn thật hạnh phúc". Ảnh: Công an TP HCM Theo Pháp luật TP HCM, 5 năm trở lại đây, mùa Tết nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về nhà người cháu (cũng là người chăm sóc ông) ở Bảo Lộc để đón Tết cùng gia đình người cháu. Nếu Bảo Lộc quá lạnh, ông ở lại Sài Gòn đón Tết một mình. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam Mời quý độc giả xem video "Tùng Dương thể hiện ca khúc Dư âm". Nguồn Youtube nhân vật

