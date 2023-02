Cuộc sống nhiều thay đổi sau khi nổi tiếng của HH Bảo Ngọc

Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. 2 tháng sau đó, cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 - Hoa hậu Liên lục địa 2022. Là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa cũng như là đại diện Việt Nam hiếm hoi đăng quang ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Lê Nguyễn Bảo Ngọc phủ sóng truyền thông trong nước và quốc tế.Bảo Ngọc đắt show trong nước kể từ khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Người đẹp làm vedette trong nhiều chương trình thời trang. Tuy đăng quang cuộc thi quốc tế nhưng chân dài cao 1m86 lại chỉ có những hoạt động trong nước. Về điều này, Bảo Ngọc chia sẻ trên Lao Động hồi tháng 12/2022: “Khi Ngọc đăng quang cũng có một vài trục trặc nhỏ nên những lịch trình của mình không thể tiến hành luôn được. Tuy nhiên, Ngọc nghĩ đây là khoảng thời gian cần thiết để Ngọc có thể định hình những hoạt động trong một năm nhiệm kỳ, Ngọc muốn những hoạt động của mình sẽ có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng”. Người đẹp sinh năm 2001 chăm làm mới hình ảnh kể từ khi đăng quang. Dù là hoa hậu, Bảo Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh để mặt mộc. Mới đây, nàng hậu gốc Cần Thơ khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của Đại học University of New South Wales. Tuy nhiên, Bảo Ngọc chưa theo học bổng này ngay bởi hiện tại, cô chỉ muốn tập trung cho nhiệm kỳ. Bảo Ngọc vốn được xem là nàng hậu học giỏi. Cô đoạt được số thành tích trước khi đến với Hoa hậu Liên lục địa 2022 như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đoạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing

