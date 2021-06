Cuộc sống kín tiếng của bà Sa mưu mô trong “Hương vị tình thân“

Trở lại với phim truyền hình sau một thời gian vắng bóng, NSƯT Thu Hạnh gây ấn tượng khi vào vai bà Sa - mẹ của Thy (Thu Quỳnh) trong " Hương vị tình thân". Trong phim, NSƯT Thu Hạnh vào vai một bà mẹ khéo ăn khéo nói, thủ đoạn mưu mô. Ảnh cắt clip VTV. Bà Sa khiến khán giả tức anh ách khi liên tục hối thúc con gái phải mồi chài hai con trai của bạn mình để có thể trở thành thông gia với gia đình giàu có. Khác hẳn so với hình tượng bà Sa mưu mô trong "Hương vị tình thân", ngoài đời, NSƯT Thu Hạnh có cuộc sống khá kín tiếng. Ngoài những bức ảnh chụp chung ở hậu trường phim được diễn viên Quách Thu Phương chia sẻ, khán giả không thấy NSƯT Thu Hạnh sử dụng mạng xã hội. Hình ảnh ngoài đời hiếm hoi của "mẹ" Thu Quỳnh bên dàn diễn viên trong phim. Được biết, hiện NSƯT Thu Hạnh là Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: Kịch Hà Hội. Trước khi trở lại với phim "Hương vị tình thân", nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và vở diễn nổi tiếng như: "Bí mật Eva", "Khi đàn chim trở về", "Lập nghiệp", "Đứa con tội phạm", "Vòng đời"... Với vai trò là một đạo diễn, Thu Hạnh còn gây ấn tượng với vở diễn đầu tay của chị là “Kẻ trộm”, lấy đề tài về Công an. Được biết, ông xã của NSƯT Thu Hạnh là Cảnh sát hình sự. Trong một bài phỏng vấn cách đây vài năm trên An ninh thủ đô, chị chia sẻ rằng cũng may mắn là chị lấy được ông chồng biết làm mình nể và sợ. Hiểu được đặc thù công việc của chồng nên Thu Hạnh chẳng bao giờ giận mỗi khi đang đêm, có điện thoại là anh bật dậy khoác áo đi. Dù bận rộn nhưng NSƯT Thu Hạnh vẫn cân bằng được giữa cuộc sống và công việc. Ở tuổi U50, chị tận hưởng cuộc sống yên bình bên ông xã và hai cô con gái. Ảnh tổng hợp. Xem trailer phim "Hương vị tình thân". Nguồn TVAd:

