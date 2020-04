Cuộc sống của Trịnh Kim Chi và sao Việt thế nào khi cách ly toàn xã hội?

Cả nước đang chung tay chống COVID-19, thực hiện cách ly toàn xã hội, sao Việt cũng không ngoại lệ. Thay vì bận rộn với lịch chạy show, đi diễn như trước đây, các sao Việt lựa chọn ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn, sống chậm bên gia đình, đồng nghiệp. Ốc Thanh Vân chia sẻ hình ảnh hội ngộ MC Đại Nghĩa và nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Nữ MC bày tỏ, biết cô buồn sau khi mất đi người bạn thân - diễn viên Mai Phương nên anh chị đồng nghiệp đến an ủi. Cũng nhờ thời gian rãnh rỗi, các sao Việt trổ tài nấu nướng. Trong ảnh, Đại Nghĩa gây bất ngờ khi tự tay làm món xôi xoài. Á hậu Trịnh Kim Chi khen nức nở món xôi xoài của Đại Nghĩa. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ: "Thiệt đúng là chỉ có mùa này chị em chúng mình mới gặp được nhau".Trịnh Kim Chi còn hài hước khoe làm bánh mì bơ tỏi nhưng không được như ý. Ở nhà mùa COVID-19, nhiều sao nam Việt không ngại lăn vào bếp, dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ vợ con. Đây là hình ảnh hiếm thấy của nghệ sĩ Công Lý. Bạn gái của nam danh hài khoe anh tự rửa bát để dành thời gian cho cô làm việc online. Với những bà mẹ bỉm sữa như diễn viên Lan Phương, Lan Khuê... ở nhà là lựa chọn an toàn nhất trong thời điểm tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Chăm con, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn... những công việc thường nhật nhưng mang đến nhiều niềm vui cho các bà mẹ trẻ. Hải Băng không chỉ tất bật chăm con mà còn tranh thủ bán hàng online. Đây cũng là công việc nhiều sao Việt lựa chọn để tăng thêm thu nhập giữa thời điểm các hoạt động giải trí bị đóng băng. Diễn viên Phương Oanh tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong căn phòng ấm cúng. Hương Giang trang điểm, diện váy xinh đẹp ra vườn ngắm hoa. Đây mới chính là khoảng thời gian quý báu để nữ diễn viên cảm nhận sự bình yên trong cuộc sống. Trước đó, Hương Giang và ê-kíp tất bật ghi hình cho bộ phim về đề tài COVID-19 "Những ngày không quên". Với Hoa hậu Kỳ Duyên, những ngày cả nước chống dịch, cô chăm chỉ tập luyện thể dục giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Nàng hậu không quên đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Hồ Ngọc Hà lại say sưa đàn, hát khi ở nhà tránh COVID-19. Sự hồn nhiên, đáng yêu của nữ ca sĩ khiến fan thích thú. Với Hoàng Thùy Linh, giữa mùa dịch nữ ca sĩ tung MV "Kẻ cắp gặp bà già". Nữ ca sĩ bày tỏ, đây là món quà cô tặng khán giả sau khi đoạt "mưa giải thưởng" ở giải Âm nhạc Cống hiến 2020. Hiện sản phẩm âm nhạc của Hoàng Thùy Linh đang gây sốt. Xem MV "Kẻ cắp gặp bà già" của Hoàng Thùy Linh. Nguồn Youtube:

