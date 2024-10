Cuộc sống của Tô Thanh Phương và dàn sao “Đất phương Nam”

Ca sĩ Tô Thanh Phương được nhiều khán giả biết đến khi thể hiện Bài ca đất phương Nam - nhạc phim truyền hình Đất phương Nam. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 2010, Tô Thanh Phương bị đột quỵ, sau đó mắc thêm nhiều bệnh như Parkinson, xơ vữa động mạch, hở van tim. Mới đây, ông bị ngã từ tầng 2 do ảo giác khi uống thuốc điều trị bệnh Parkinson. Ảnh: Vietnamnet. Đóng Đất phương Nam cách đây 27 năm, Hùng Thuận gặp nhiều khó khăn về sự nghiệp nghệ thuật sau vai diễn An. Vài năm trở lại đây, Hùng Thuận vắng bóng showbiz bởi anh tập trung phát triển nghề môi giới bất động sản. Ảnh: Dân Việt. "Bé An" Hùng Thuận kết hôn năm 2008. Năm 2013, nam diễn viên ly hôn. Con trai của Hùng Thuận sống với vợ cũ của nam diễn viên. Hùng Thuận đang hẹn hò một cô gái tên Tuệ Tâm. Ảnh: FB Hùng Thuận. 27 năm trước, Phùng Ngọc gây chú ý khi đóng vai thằng Cò trong phim Đất phương Nam. Tưởng chừng, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió, anh lại gặp nhiều khó khăn. Vì cát-sê bèo bọt không đủ nuôi sống bản thân, Phùng Ngọc không đóng phim mà chuyển sang chạy xe ôm và cắt tóc. Từ năm 2024, anh bán hàng cho một thương hiệu thực phẩm. Ảnh: Vietnamnet. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, Phùng Ngọc và vợ cũ ly hôn sau 10 năm gắn bó. Tháng 5/2024, nam diễn viên tổ chức đám cưới lần 2. Ảnh: Znews. "Út Trong" Thúy Loan rời xa showbiz hơn 20 năm qua. Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TP HCM, Thúy Loan cho biết, năm 2002, sau phim Người đàn bà không hóa đá, cô không đóng phim nữa vì muốn tập trung lo cho gia đình. Ảnh: Người Đưa Tin. “Út Trong” của Đất phương Nam chia sẻ về các con: “Con gái lớn tôi đang học bên Mỹ, cậu con trai giữa đang là phi công, con gái út 9 tuổi”. Nữ diễn viên vẫn đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. “Nếu như có điều kiện, tôi sẽ quay lại nghề, vì con lớn rồi, không còn vướng bận gì nữa. Còn công việc hiện tại của tôi chỉ là những việc không tên”, Thúy Loan nói thêm. Ảnh: Báo Phụ Nữ TP HCM. Vào vai bà Tư Ù, chủ quán ăn trên ghe trong Đất phương Nam, nghệ sĩ Mai Thanh Dung mắc rất nhiều chứng bệnh. Bà có hai người con. Ảnh: Vietnamnet. Đóng vai phản diện Tư Mắm trong Đất phương Nam, Cát Phượng có sự nghiệp nghệ thuật vững vàng với các giải thưởng trong lĩnh vực kịch và phim ảnh. Cát Phượng kết hôn với Thái Hòa nhưng sớm chia tay dù có một cậu con trai chung. Sau đó, nữ diễn viên phim Đất phương Nam gắn bó với Kiều Minh Tuấn. Cuộc tình “chị em” này kết thúc sau 12 năm. Hiện tại, Cát Phượng yêu xa một Việt kiều. Ảnh: Saostar. Nghệ sĩ Mạc Can vào vai bác Ba Phi trong Đất phương Nam. Ở tuổi gần 80, ông vẫn viết sách, sáng tác truyện. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Online. Nhân vật Võ Tòng trong Đất phương Nam do diễn viên Lê Quang đóng. Nhiều năm qua, Lê Quang từ chối lời mời dự sự kiện giải trí, chỉ nhận lời hát cho một số đồng nghiệp thân thiết, lưu diễn phục vụ bà con miền Tây và làm công việc chủ nhiệm phim. Vài năm qua, gần như không có thông tin về Lê Quang. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Tô Thanh Phương hát ca khúc Bài ca đất phương Nam". Nguồn Vietnamnet

