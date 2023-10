Cuộc sống của Ngọc Thúy sau 16 năm ly hôn đại gia Đức An

Siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An đi đến hôn nhân chỉ sau 7 ngày quen biết. Cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 9/2006. Thế nhưng, cuối năm 2007, Ngọc Thúy và Đức An ly hôn. Hiện tại, vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn của cặp đôi vẫn chưa kết thúc. Ảnh: Tiền Phong. Ngọc Thúy nuôi hai con gái chung với chồng cũ trong những năm qua ở Mỹ. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Trải qua 1 lần đò, có hai cô con gái, Ngọc Thúy gắn bó với luật sư Trường. Cặp đôi đính hôn vào năm 2015. 1 năm sau đó, cả hai tổ chức đám cưới. Hiện tại, vợ chồng Ngọc Thúy có một cậu con trai chung. Ảnh: Dân Trí. Lần gần nhất Ngọc Thúy chia sẻ về hôn nhân trên truyền thông là vào năm 2021. Vợ cũ đại gia Đức An tâm sự, trong nửa thập kỷ bên nhau, cô và luật sư Trường đã chia sẻ vui buồn, cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ảnh: Người Lao Động. Ngọc Thúy tuyên bố rời showbiz năm 2010. Thi thoảng, nữ người mẫu về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Ảnh: Khám Phá. Ngọc Thúy gặp gỡ Trúc Diễm năm 2016 tại Việt Nam. Ảnh: Khám Phá. Về Việt Nam vào tháng 9, Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn xung quanh vụ kiện với đại gia Đức An. Ảnh: Saostar. Ngọc Thúy chạm mặt Phan Như Thảo - vợ hiện tại của đại gia Đức An trong phiên tòa tháng 9 và ngày 16/10. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật, Vietnamnet. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

