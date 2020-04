Cuộc sống của con nuôi Hoài Linh trước khi tai nạn chấn thương sọ não

Thông tin ca sĩ Cao Hữu Thiên - con nuôi Hoài Linh không may gặp tai nạn nghiêm trọng bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm và bể xương gò má nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. 6 năm trước, Cao Hữu Thiên được góp giọng trong đêm chung kết Gương mặt thân quen nhờ Hoài Linh làm giám khảo. Ảnh: Tiền Phong Khi biểu diễn trực tiếp, Cao Hữu Thiên bị cư dân mạng chê hát chênh, phô, đuối hơi, phá hit Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: Yan Cao Hữu Thiên giải thích rằng do vấn đề di chuyển trên sân khấu, không nghe được nhạc khiến cho anh bị trễ nhịp. Để tránh gây thêm ồn ào, nam ca sĩ chọn cách khóa trang cá nhân. Hoài Linh nhanh chóng khuyên Cao Hữu Thiên mở lại trang cá nhân để đọc góp ý của khán giả. "Mũi dại, lái chịu đòn, con mình hư, hay làm chưa tốt thì mình dạy. Chuyện sự cố này coi như một lằn roi đầu tiên quất vào con tôi. Nhưng tôi vẫn động viên con rằng, nếu muốn thể hiện khả năng, hãy thể hiện một cách tốt nhất, làm nghề bằng cả trái tim và đam mê", Hoài Linh chia sẻ. Trước lời chỉ dạy của Hoài Linh, Cao Hữu Thiên khẳng định anh sẽ duy trì đam mê ca hát. Khi "The Winner Is" 2014 khởi động, nam ca sĩ bất ngờ tuyên bố không tham gia như dự kiến vì không muốn ảnh hưởng thêm đến danh tiếng của Hoài Linh. Trong 6 năm qua, con trai nuôi của danh hài Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Cao Thiên Hữu chưa có dấu ấn ở thị trường âm nhạc lẫn sân khấu. Nam ca sĩ chạy show ở các tỉnh, diễn kịch. Ngoài ra, Cao Thiên Hữu còn bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Nam ca sĩ thường xuyên đi giao hàng. Cao Hữu Thiên gặp tai nạn giao thông khi đi giao hàng buổi tối. Nam ca sĩ đã qua cơn nguy kịch. Để Cao Thiên Hữu và gia đình có kinh phí trang trải, một số bạn bè và đồng nghiệp thân đã đứng ra kêu gọi và quyên góp tiền giúp đỡ anh. Mời quý độc giả xem video "Căn phòng của Hoài Linh". Nguồn Youtube

