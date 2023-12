Cuộc sống của Châu Hải My trước khi qua đời ở tuổi 57

Châu Hải My từng một lần kết hôn và trải qua nhiều mối tình trước khi chọn cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên. (Ảnh: FBNV) Năm 22 tuổi, Châu Hải My kết hôn với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Cả hai gặp nhau trên phim trường "Đào nở phong vân" rồi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. (Ảnh: Asia) Tuy nhiên hôn nhân của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ chỉ kéo dài một năm vì cô bị gia đình chồng ép giải nghệ để chăm sóc gia đình. (Ảnh: Sina) Sau đó Châu Hải My có cuộc tình kéo dài 10 năm với bạn trai kiến trúc sư kém mình 7 tuổi nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi cũng kết thúc vào năm 2015. Nữ diễn viên "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" đã thề không lấy chồng và nguyện sống độc thân tới cuối đời. "Mỗi một lựa chọn đều không có đúng sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không", Châu Hải My chia sẻ. (Ảnh: Asia) Sau khi kết thúc mối tình 10 năm, Châu Hải My đã mua một biệt thự ở nông thôn và chọn cuộc sống yên bình. Thay vì dành thời gian đến nơi đông người, cô luôn thích ở nhà chăm sóc thú cưng, làm vườn và nấu ăn. (Ảnh: Chinapress) Diễn viên Châu Hải My hài lòng với cuộc sống của bản thân. Hàng ngày cô tất bật với lịch làm việc từ quay phim, tham dự sự kiện, đóng quảng cáo chứ không cô đơn như mọi người nghĩ. (Ảnh: HK01) Trước khi trở thành diễn viên, Châu Hải My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, sau đó cô cộng tác với hãng TVB Hong Kong và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng. (Ảnh: The Star) Châu Hải My không chỉ đóng nhiều phim mà còn nhận được nhiều lời mời làm gương mặt trang bìa tạp chí, người mẫu quảng cáo các sản phẩm tiêu dùng. Chính vì thế nữ diễn viên sinh năm 1966 rất giàu có. Cô sở hữu khối tài sản gần 70 triệu USD (khoảng hơn 1600 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng. (Ảnh: Weibo) Ngày 12/12, truyền thông châu Á rúng động khi nghe tin Châu Hải My đột ngột nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sau nhiều giờ cấp cứu trong bệnh viện, tối 12/12, công ty quản lý của Châu Hải My thông báo, nữ diễn viên đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi. (Ảnh: Todayonline) Trước đó, ngày 5/12, Châu Hải My đón sinh nhật tròn 57 tuổi. Ngày 8/12 là ngày cuối cùng cô đăng bài trên mạng xã hội với loạt ảnh hậu trường phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Diệt Tuyệt Sư Thái). (Ảnh: Weibo)

Châu Hải My từng một lần kết hôn và trải qua nhiều mối tình trước khi chọn cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên. (Ảnh: FBNV) Năm 22 tuổi, Châu Hải My kết hôn với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Cả hai gặp nhau trên phim trường "Đào nở phong vân" rồi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. (Ảnh: Asia) Tuy nhiên hôn nhân của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ chỉ kéo dài một năm vì cô bị gia đình chồng ép giải nghệ để chăm sóc gia đình. (Ảnh: Sina) Sau đó Châu Hải My có cuộc tình kéo dài 10 năm với bạn trai kiến trúc sư kém mình 7 tuổi nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi cũng kết thúc vào năm 2015. Nữ diễn viên "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" đã thề không lấy chồng và nguyện sống độc thân tới cuối đời. "Mỗi một lựa chọn đều không có đúng sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không", Châu Hải My chia sẻ. (Ảnh: Asia) Sau khi kết thúc mối tình 10 năm, Châu Hải My đã mua một biệt thự ở nông thôn và chọn cuộc sống yên bình. Thay vì dành thời gian đến nơi đông người, cô luôn thích ở nhà chăm sóc thú cưng, làm vườn và nấu ăn. (Ảnh: Chinapress) Diễn viên Châu Hải My hài lòng với cuộc sống của bản thân. Hàng ngày cô tất bật với lịch làm việc từ quay phim, tham dự sự kiện, đóng quảng cáo chứ không cô đơn như mọi người nghĩ. (Ảnh: HK01) Trước khi trở thành diễn viên, Châu Hải My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, sau đó cô cộng tác với hãng TVB Hong Kong và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng. (Ảnh: The Star) Châu Hải My không chỉ đóng nhiều phim mà còn nhận được nhiều lời mời làm gương mặt trang bìa tạp chí, người mẫu quảng cáo các sản phẩm tiêu dùng. Chính vì thế nữ diễn viên sinh năm 1966 rất giàu có. Cô sở hữu khối tài sản gần 70 triệu USD (khoảng hơn 1600 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng. (Ảnh: Weibo) Ngày 12/12, truyền thông châu Á rúng động khi nghe tin Châu Hải My đột ngột nhập viện trong tình trạng hôn mê. Sau nhiều giờ cấp cứu trong bệnh viện, tối 12/12, công ty quản lý của Châu Hải My thông báo, nữ diễn viên đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi. (Ảnh: Todayonline) Trước đó, ngày 5/12, Châu Hải My đón sinh nhật tròn 57 tuổi. Ngày 8/12 là ngày cuối cùng cô đăng bài trên mạng xã hội với loạt ảnh hậu trường phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Diệt Tuyệt Sư Thái). (Ảnh: Weibo)