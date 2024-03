Cuộc sống của Cara Delevingne trong biệt thự 170 tỷ trước vụ cháy

Xuất thân từ một gia đình danh giá, Cara Delevingne thành công trong sự nghiệp người mẫu từ lúc cô còn nhỏ. Thành công sớm, nữ siêu mẫu Cara Delevingne sở hữu nhiều khối tài sản khủng trong đó phải kể đến căn biệt thự ở Los Angeles, Mỹ trị giá 7 triệu USD (khoảng 170 tỷ đồng).Biệt thự của Cara Delevingne mang chủ đề thiên nhiên, mỗi phòng đều có một chủ đề khác nhau. Có phòng được trang trí theo phong cách "Alice in Wonderland", phòng khác là chủ đề rừng rậm hay sự hào nhoáng của khách sạn Beverly Hills. Nhiều nơi trong ngôi nhà có phong cách Anh cổ điển, nhưng khi nhìn tổng thể vẫn rất điển hình phong cách Los Angeles. Căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đã minh chứng cho cuộc sống giàu sang của nữ siêu mẫu. Cara Delevingne cho rằng nhà cô là một công viên giải trí thư giãn. Vốn là người cá tính, có những sở thích kỳ quái, Cara thỉnh thoảng đi xe trượt Razor vào bếp vì cho rằng sàn nhà cứng làm cô đau chân. Cara thích phòng ngủ có màu tím để có cảm giác riêng tư và bí ẩn. Khu nhà còn có nhiều không gian trưng bày ván lướt sóng Chanel cùng nhiều cây đàn guitar, trong đó có một chiếc do huyền thoại Karl Lagerfeld tặng. Căn biệt thự này thể hiện đầy đủ cá tính và con người của cựu thiên thần Victoria's secret. Bể bơi ngoài trời là nơi yêu thích cô dành nhiều thời gian nhất. Biệt thự của người đẹp rộng gần 620m2, là công trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. Ngôi nhà này từng xuất hiện trên tạp chí kiến trúc nổi tiếng Architectural Digest năm 2021. Xem video: Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy biệt thự 170 tỷ. (nguồn: ET Online):

Xuất thân từ một gia đình danh giá, Cara Delevingne thành công trong sự nghiệp người mẫu từ lúc cô còn nhỏ. Thành công sớm, nữ siêu mẫu Cara Delevingne sở hữu nhiều khối tài sản khủng trong đó phải kể đến căn biệt thự ở Los Angeles, Mỹ trị giá 7 triệu USD (khoảng 170 tỷ đồng). Biệt thự của Cara Delevingne mang chủ đề thiên nhiên, mỗi phòng đều có một chủ đề khác nhau. Có phòng được trang trí theo phong cách "Alice in Wonderland", phòng khác là chủ đề rừng rậm hay sự hào nhoáng của khách sạn Beverly Hills. Nhiều nơi trong ngôi nhà có phong cách Anh cổ điển, nhưng khi nhìn tổng thể vẫn rất điển hình phong cách Los Angeles. Căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đã minh chứng cho cuộc sống giàu sang của nữ siêu mẫu. Cara Delevingne cho rằng nhà cô là một công viên giải trí thư giãn. Vốn là người cá tính, có những sở thích kỳ quái, Cara thỉnh thoảng đi xe trượt Razor vào bếp vì cho rằng sàn nhà cứng làm cô đau chân. Cara thích phòng ngủ có màu tím để có cảm giác riêng tư và bí ẩn. Khu nhà còn có nhiều không gian trưng bày ván lướt sóng Chanel cùng nhiều cây đàn guitar, trong đó có một chiếc do huyền thoại Karl Lagerfeld tặng. Căn biệt thự này thể hiện đầy đủ cá tính và con người của cựu thiên thần Victoria's secret. Bể bơi ngoài trời là nơi yêu thích cô dành nhiều thời gian nhất. Biệt thự của người đẹp rộng gần 620m2, là công trình thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. Ngôi nhà này từng xuất hiện trên tạp chí kiến trúc nổi tiếng Architectural Digest năm 2021. Xem video: Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy biệt thự 170 tỷ. (nguồn: ET Online):