Cuộc sống an nhiên của Hồng Đào trong vườn nhà ngập hoa

Hồng Đào thường xuyên khoe góc vườn ngập hoa cực "chill" trong biệt thự ở Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1962 khoe bàn ăn được bày trí rất đẹp với nhiều loại hoa như: hoa thanh liễu, hoa bưởi.... Tất cả đều được hái từ những cây hoa ở vườn nhà do chính cô tự tay chăm sóc. Bữa sáng gồm những món tự nấu và do bạn bè tặng cũng được nữ diễn viên bày biện đẹp mắt. Hồng Đào tận hưởng cuộc sống an nhiên bên hai con gái sau 4 năm ly hôn diễn viên Quang Minh. Ngoài thời gian dành cho nghệ thuật, nữ diễn viên trong bộ phim "Beef" chiếu trên Netflix dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn ngập hoa. Hồng Đào trồng đủ các loại hoa theo đúng sở thích. Góc nào trong vườn cũng "chill" nhờ sắc hoa rực rỡ. "Nắng lên hương thơm lan tỏa, uống trà, làm thơ", vợ cũ Quang Minh bày tỏ. Am hiểu về các loài hoa, cây trái nên nữ diễn viên tận tình chia sẻ những kiến thức chăm sóc cây cho bạn bè và fan trên mạng xã hội. Cuộc sống an yên giúp Hồng Đào vẫn trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 61.

