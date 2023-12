Concert BlackPink - đêm nhạc hot nhất tại Việt Nam năm 2023

Concert BlackPink tại Hà Nội diễn ra vào ngày 29 và 30/7/2023. Mọi thông tin về đêm nhạc đều gây xôn xao dư luận bởi đây là nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám. Ảnh: Fanpage. Vé xem BlackPink dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Trong khi một số fan cân nhắc chi tiền mua vé xem BlackPink, nhiều người hâm mộ vẫn quyết định săn vé để được gặp các thần tượng. Ảnh: Fanpage. Đơn vị tổ chức show BlackPink ở Hà Nội và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đạt được thỏa thuận chung về mức tác quyền phải trả cho hai đêm nhạc. Đại diện đơn vị tổ chức show chia sẻ trên Tiền Phong con số phải chi "thấp hơn nhiều" so với con số VCPMC đưa ra ban đầu là hơn 11 tỷ đồng bao gồm cả thuế. Ảnh: Fanpage. Tối ngày 28/7, 4 cô gái nhóm BlackPink đáp chuyến bay đến Hà Nội. Nhóm được dàn xe sang đón đưa về khách sạn. Theo Phụ Nữ Số, toàn bộ dàn xe đón BlackPink thuộc nhãn hiệu xe Mercedes-Benz, dòng V-Class độ "Maybach" với mức giá từ 3-4 tỷ đồng/chiếc. Ảnh: Dân Trí. Tối ngày 29/7, đêm diễn đầu tiên của concert BlackPink tại Hà Nội diễn ra thành công. Nhóm nhạc xứ Hàn có nhiều hành động chiều lòng fan Việt. Các thành viên nhóm BlackPink cố gắng nói tiếng Việt. Jennie chia sẻ: “Các bạn có khỏe không?”, Jisoo nói “Em yêu các bạn”. Các thành viên còn kêu gọi fan bằng tiếng Việt: “Các bạn hét lên đi”. Ảnh: Dân Việt. Trong đêm nhạc, BlackPink bất ngờ nhảy See tình - bản hit của Hoàng Thùy Linh gây sốt châu Á. Các thành viên nhóm nhạc chia sẻ, họ vô tình thấy clip cover bài hát này trên mạng xã hội và nhận ra đó là một bài hát đến từ Việt Nam. Vì vậy, BlackPink học nhảy cover để dành tặng khán giả Việt Nam. Ảnh: Dân Trí. Trong tiết mục khép lại chương trình, các thành viên nhóm đội nón lá. Ảnh: Người Đưa Tin. Đêm diễn ngày 30/7 của BlackPink cũng diễn ra hoành tráng không kém. Ảnh: Fanpage. Nhiều sao Việt nhiệt tình “đu idol” concert BlackPink tại Hà Nội như: Bảo Thy, Diệp Bảo Ngọc, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Ngọc Hân, Phương Nga, Phí Thị Thùy Linh, BTV Thu Hà, Đức Phúc, Erik, Jennifer Phạm, Jun Vũ, Khánh Thi. Ảnh: FBNV. Ngay trong tối ngày 30/7, 4 cô gái nhóm BlackPink rời Việt Nam. Jisoo, Jennie và Rosé về Hàn Quốc còn Lisa có lịch trình riêng. Ảnh: Dispatch. Về Hàn Quốc, Rosé đăng tải một số hình ảnh đội nón lá trong thời gian ở khách sạn tại Việt Nam. Cô còn khoe những món quà được fan Việt tặng. Ảnh: Instagram. Xem video: "BlackPink nhảy See tình". Nguồn Người Đưa Tin

