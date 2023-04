Con trai Hồng Vân tài giỏi thế nào... lên báo Mỹ?

Theo Vietnamnet, Khôi Nguyên vừa xuất hiện trên Voyage Los Angeles - một tạp chí chuyên giới thiệu chân dung tài năng trẻ trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau của khu vực Los Angeles và Orange County (Mỹ). Ảnh: FBNV Khôi Nguyên sinh năm 1997, là con trai của nghệ sĩ Hồng Vân. Anh tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh tại trường Fullerton College (California, Mỹ). Ảnh: FBNV Con trai Hồng Vân từng theo học ngành đạo diễn khoa Điện ảnh, Trường cao đẳng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền thông Dodge (Dodge College of Film and Media Arts), trực thuộc Đại học Chapman (trường tư hàng đầu bang California). Ảnh: FBNV Khôi Nguyên có một số bộ phim gây ấn tượng. Năm 2021, Hồng Vân chia sẻ thông tin phim “Nostalgia” của Khôi Nguyên lọt top 15 phim ở hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất của liên hoan phim Los Angeles Film Award, được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn phim ngắn đầu tay xuất sắc nhất và Hình ảnh đẹp nhất. Ảnh: Tiền Phong Ở liên hoan phim New York Film Festival 2021, “Nostalgia” của Khôi Nguyên giành giải Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Ánh sáng đẹp nhất. Ảnh: Tiền Phong Khôi Nguyên còn có phim ngắn “Neo’s cleaning service” (2022). Dự án này được chọn trình chiếu tại Boston Sci-film Festival 2023 và Hollywood Short Fest 2023, được vinh danh ở hạng mục Quay phim xuất sắc tại Los Angeles Film Awards 2022 và New York International Film Awards 2022. Ảnh: FBNV Khôi Nguyên từng chia sẻ trên Zing, chính ba Tuấn Anh là người truyền cảm hứng cho anh theo học ngành đạo diễn điện ảnh. Ảnh: Zing “Thật sự ba mẹ không ai ép tôi phải theo học ngành gì nhưng tự tôi cảm thấy máu nghệ thuật đã ngấm vào mình từ nhỏ, từ khi theo mẹ đến sân khấu kịch hay xem những tác phẩm của ba. Tôi thích tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật, cả ca hát, diễn xuất. Lúc nhỏ, mỗi khi mẹ đi diễn về thì cả gia đình đều xem một bộ phim trước khi đi ngủ. Tôi bắt đầu thích phim ảnh từ đó. Quyết định theo học điện ảnh của tôi cũng có phần lý do từ ba”, Khôi Nguyên nói. Ảnh: Zing Xem trích đoạn phim "Nostalgia". Nguồn Vietnamnet

