Hồng Vân thon gọn thấy rõ, tự tin diện váy ôm

Hình ảnh nghệ sĩ Hồng Vân khoe vóc dáng gọn gàng trên thảm đỏ một sự kiện được nhiều người chú ý. "Sau 15 năm, giờ mới dám mặc lại đầm ôm, giờ mới dám nhận đi sự kiện", Hồng Vân viết trên trang cá nhân. Vòng hai và cả thân hình thon gọn thấy rõ so với trước nên nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" không ngại mặc áo sơ mi cắm thùng. Giảm cân khiến nghệ sĩ Hồng Vân được nhiều người khen trẻ, xinh hơn. Trang phục màu sắc, vóc dáng gọn gàng, Hồng Vân trẻ ra vài tuổi so với trước. Áo dài chiết eo cũng không còn làm khó được Hồng Vân khi cô đã giảm cân thành công. Hồng Vân chăm mặc đồ ôm sát hơn sau khi giảm cân. Trước đó, nữ diễn viên hài thường chọn những trang phục rộng thùng thình để che bớt thân hình to béo. Khi chưa giảm cân, trang phục rộng, che vòng hai luôn là lựa chọn của NSND Hồng Vân mỗi khi đi dẫn chương trình. Hồng Vân đang có cuộc sống viên mãn bên chồng - nam diễn viên Lê Tuấn Anh và ba con. Nữ diễn viên đã lên chức bà ngoại từ đầu năm ngoái khi con gái cả của cô sinh con trai.Xem video: "NSƯT Thành Lộc bất ngờ nhắc tên đồng nghiệp Hồng Vân, Thanh Thủy, Trấn Thành". Nguồn THVL

