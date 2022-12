Thiên An vất vả nuôi con hậu chia tay Jack

Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận có con chung với Jack. Theo bà mẹ một con, cô và Jack hẹn hò trong hơn 2 năm. Ngày 1/4/2021, Thiên An sinh con gái đầu lòng cho Jack. Sau khi sinh con 20 ngày, Thiên An chia tay với Jack vì không tìm được tiếng nói chung. Trong quá trình mang thai, Thiên An gần như chỉ có một mình. Cô không muốn làm gánh nặng cho ai, ngay cả những tháng cuối thai kỳ vẫn đi khám thai một mình. Bên cạnh đó, Thiên An vẫn đi làm dù bầu bí. “Ngoài làm người mẫu, em làm thêm thực tập sales để có thêm nguồn tiền khác. Đến tháng thứ 4 bụng lộ rõ không mặc được những chiếc váy ôm, em không nhận làm mẫu nữa”, cô chia sẻ. Thiên An là lao động chính trong gia đình, nên khoảng 2 tháng sau sinh, cô đi làm lại. Thiên An làm người mẫu ảnh, làm sales và bán hàng online. Khi tố Jack, Thiên An cùng con gái bị fan quá khích của Jack tấn công. Một nhóm đối tượng quá khích còn trù ẻo bà mẹ trẻ lẫn con gái của cô.Tình cũ của Jack cầu xin antifan: "Mọi người ơi, là mọi người yêu cầu em lên tiếng, mọi người làm vậy có ác với mẹ con em không? Mọi người chỉ trích mình đi, mình thay con nhận hết lỗi lầm. Tha cho bé được không?". Về trách nhiệm của Jack với con chung, Thiên An từng cho biết, gia đình nam ca sĩ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng. Mới đây, Thiên An bất ngờ xác nhận, gia đình Jack ngưng chu cấp từ hơn nửa năm nay. “Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022”, Thiên An cho hay. Bà mẹ một con còn khẳng định, không hề có chuyện mẹ Jack chu cấp 5 triệu, Jack chu cấp 10 - 15 triệu. Jack rất hiếm khi nhắc đến con. Lần đầu tiên và duy nhất đến nay nam ca sĩ đề cập đến con là vào tháng 8/2021. Khi đó, Jack viết tâm thư thừa nhận chuyện có con. Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

