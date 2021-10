Con gái ruột Phi Nhung: “Con không cần một anh hùng, con cần mẹ“

Sau 1 tuần Phi Nhung qua đời, con gái ruột và gia đình Phi Nhung ngày đêm mong ngóng đón cố ca sĩ về Mỹ. Mới nhất, Wendy Phạm - con gái của Phi Nhung viết tâm thư lay động lòng người. Trong tâm thư gửi Chủ tịch nước, Wendy Phạm bảy tỏ: "Con đã thấy ngài Chủ tịch nước khen mẹ con làm anh hùng trên báo, con rất cảm kích. Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần 1 anh hùng, con cần mẹ...". "... Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin ông giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con", con gái Phi Nhung viết. Lời gan ruột của con gái Phi Nhung khiến nhiều người rơi nước mắt. Trước đó, ngày 28/9, khi nữ ca sĩ qua đời, Wendy Phạm cũng chia sẻ những lời đau xót: "Mẹ ơi, mẹ về chơi một tí được không. Con muốn nghe mẹ nói và được mẹ ôm. Con muốn thấy mẹ cười. Con muốn ôm mẹ thật chặt và mãi không buông. Con muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm". Do tình hình COVID-19, Phi Nhung và con gái không gặp nhau trong suốt gần 2 năm. Nữ ca sĩ dự định trở lại Mỹ vào tháng 7 vừa qua nhưng cuối cùng cô quyết định ở lại TPHCM cùng mọi người chống dịch. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hành động đẹp của cô khiến nhiều người cảm phục. Phi Nhung phát hiện nhiễm COVID-19 và nhập viện điều trị vào tháng 8. Sau hơn 1 tháng điều trị, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15, ngày 28/9. Sự ra đi của Phi Nhung khiến cả showbiz Việt bàng hoàng, tiếc thương. Sáng 30/9, quản lý cố nghệ sĩ đã đăng clip lễ cầu siêu của người thân trong gia đình cho Phi Nhung. Trước đó, tối 28/9, lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Tại Mỹ, con gái Phi Nhung cùng người thân và đồng nghiệp cũng tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ ở Tịnh Xá Giác An. Ngoài ra, theo kế hoạch tang lễ chính thức của Phi Nhung tại Việt Nam được diễn ra vào ngày 4/10 tại Tu viện Khánh An ở quận 12. Tuy nhiên, mới đây, đại diện phía gia đình Phi Nhung đã thông báo phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh cũng như số lượng người đăng ký đến quá đông nên chưa thể sắp xếp.Xem video "Chuyện chưa kể về ca sĩ Phi Nhung". Nguồn VTC

Sau 1 tuần Phi Nhung qua đời, con gái ruột và gia đình Phi Nhung ngày đêm mong ngóng đón cố ca sĩ về Mỹ. Mới nhất, Wendy Phạm - con gái của Phi Nhung viết tâm thư lay động lòng người. Trong tâm thư gửi Chủ tịch nước, Wendy Phạm bảy tỏ: "Con đã thấy ngài Chủ tịch nước khen mẹ con làm anh hùng trên báo, con rất cảm kích. Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt 1 đời vất vả, lo cho con, lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần 1 anh hùng, con cần mẹ...". "... Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin ông giúp con, xin mọi người giúp con, mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con", con gái Phi Nhung viết. Lời gan ruột của con gái Phi Nhung khiến nhiều người rơi nước mắt. Trước đó, ngày 28/9, khi nữ ca sĩ qua đời, Wendy Phạm cũng chia sẻ những lời đau xót: "Mẹ ơi, mẹ về chơi một tí được không. Con muốn nghe mẹ nói và được mẹ ôm. Con muốn thấy mẹ cười. Con muốn ôm mẹ thật chặt và mãi không buông. Con muốn nói là con yêu mẹ nhiều lắm". Do tình hình COVID-19, Phi Nhung và con gái không gặp nhau trong suốt gần 2 năm. Nữ ca sĩ dự định trở lại Mỹ vào tháng 7 vừa qua nhưng cuối cùng cô quyết định ở lại TPHCM cùng mọi người chống dịch. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hành động đẹp của cô khiến nhiều người cảm phục. Phi Nhung phát hiện nhiễm COVID-19 và nhập viện điều trị vào tháng 8. Sau hơn 1 tháng điều trị, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15, ngày 28/9. Sự ra đi của Phi Nhung khiến cả showbiz Việt bàng hoàng, tiếc thương. Sáng 30/9, quản lý cố nghệ sĩ đã đăng clip lễ cầu siêu của người thân trong gia đình cho Phi Nhung. Trước đó, tối 28/9, lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Tại Mỹ, con gái Phi Nhung cùng người thân và đồng nghiệp cũng tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ ở Tịnh Xá Giác An. Ngoài ra, theo kế hoạch tang lễ chính thức của Phi Nhung tại Việt Nam được diễn ra vào ngày 4/10 tại Tu viện Khánh An ở quận 12. Tuy nhiên, mới đây, đại diện phía gia đình Phi Nhung đã thông báo phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh cũng như số lượng người đăng ký đến quá đông nên chưa thể sắp xếp. Xem video "Chuyện chưa kể về ca sĩ Phi Nhung". Nguồn VTC