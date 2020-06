Con gái nghệ sĩ Chiều Xuân xinh đẹp, có bạn trai ở tuổi 16

Đỗ Thị Hồng Khanh là con gái thứ hai của nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Hồng Khanh chụp ảnh cùng mẹ và chị gái Hồng Mi. So với chị, Hồng Khanh giống mẹ nhiều hơn. Sống trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ nên con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết cô rất đam mê âm nhạc và nghệ thuật. Ở tuổi 16, Hồng Khanh được mọi người khen dậy thì thành công khi càng lớn càng xinh và duyên dáng giống mẹ. Hồng Khanh bây giờ đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, biết cách ăn mặc trang điểm chứ không còn là cô nhóc bụ bẫm đi thi The Voice Kids ngày nào. Con gái nghệ sĩ Chiều Xuân còn được khen có thần thái không khác gì các hot teen. Hồng Khanh mặc bikini khoe vẻ gợi cảm trong một chuyến du lịch. Hồng Khanh chia sẻ, cô đã tập luyện và ăn uống khoa học để có được ngoại hình “dậy thì thành công” như bây giờ. Hồng Khanh tâm sự, cô may mắn vì bố mẹ rất tâm lý, chị gái thì rất yêu chiều, nhường nhịn. Để nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ, Hồng Khanh học đàn piano từ bố, học thanh nhạc. Nhưng hiện tại cô nàng vẫn ưu tiên việc học văn hóa nhất.

Ngoài ca hát, Hồng Khanh còn có sở thích làm người mẫu ảnh, thời trang, viết, đi du lịch, make-up. Từ khi tham gia The Voice Kids, Hồng Khanh được nhiều người chú ý và hiện trang cá nhân của cô đã có hơn 60.000 người theo dõi. Mới đây cô gái 10x còn gây chú ý khi đăng ảnh khóa môi với bạn trai. Được biết bạn trai của Hồng Khanh là một DJ. Trong cuộc thi The Voice Kids 2013, người luôn sát cánh bên cạnh Hồng Khanh là mẹ. Hình ảnh Hồng Khanh mũm mĩm đáng yêu ngày nào trên sân khấu The Voice Kids 2013. Xem video "Hồng Khanh trong chương trình The Voice Kids". Nguồn VTV3:

