Con gái đáng yêu của Jack đón Trung thu bên mẹ

Trên trang cá nhân, Thiên An vừa khoe hình ảnh bồng bế con gái Sol đón Trung thu. Bạn gái cũ của Jack còn chia sẻ: “Mừng Trung thu đầu tiên của em nhé. An yêu Sol nhất trên đời này”. Trước đó, Thiên An hào hứng chuẩn bị quà cho con gái. “Dậy từ sớm, tìm cách sắm cái lồng đèn cho em năm đầu tiên Trung thu. Coi bộ khó nha, quà thì hai tuần hơn mới có”, cô bày tỏ. Bé Sol - con gái của Jack và Thiên An chào đời hồi tháng 4/2021. Cô nhóc được xem là bản sao nhí của Jack. Ít ngày trước, con gái của Jack và Thiên An bị antifan mỉa mai là trẻ mồ côi. Lập tức, Thiên An đáp trả người bình luận kém duyên: “Nhờ bình luận của em mà chị nghĩ phải giáo dục Sol tốt hơn”. Sau 5 tháng sinh con, bạn gái cũ của Jack được khen đẹp mặn mà. Cách đây 1 tháng, Thiên An tố Jack bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái. Sau khi Jack lên tiếng thừa nhận chuyện có con, ồn ào mới lắng xuống. Mới đây, Jack (thứ hai bên phải) tái xuất trong chương trình Running Man Vietnam sau bê bối đời tư. Sự xuất hiện của anh trên truyền hình vấp phải những ý kiến trái chiều. Ảnh: Đất Việt Jack chưa lên tiếng về việc tham gia Running Man Vietnam không được khán giả ủng hộ. Ảnh: Đất Việt Sau tâm thư thừa nhận chuyện có con, đến nay, Jack chưa có thêm bất kỳ động thái nào liên quan đến con gái. Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack - K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

