Con gái của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cao 1m64, nhảy đẹp

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải clip con gái Tuệ Lâm nhảy. Con gái Phạm Quỳnh Anh yêu thích nhảy múa. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh hỗ trợ ái nữ tham gia cuộc thi nhảy. Tuệ Lâm thần tượng nhóm nhạc Blackpink, bởi vậy, Phạm Quỳnh Anh từng vài lần đưa con đi xem show của nhóm nhạc Hàn Quốc. Tuệ Lâm có chiều cao 1m64 ở tuổi 12. Con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh ăn mặc năng động ở đời thường. Tuệ Lâm yêu chiều hai em gái. 12 tuổi, Tuệ Lâm đã biết phụ giúp mẹ nhiều việc nhà. Tuệ An - con gái thứ hai của Phạm Quỳnh Anh năm nay 7 tuổi. Cô nhóc biết phụ mẹ việc nhà, chăm sóc em gái. Tuệ An chiều chuộng em gái nhỏ. Cô nhóc có sở thích vẽ tranh giống chị gái.Phạm Quỳnh Anh và con gái Tuệ An đang tham gia chương trình Mẹ siêu nhân. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, Tuệ An thường hay ngại ngùng, thận trọng và chỉ là chính con trong vùng an toàn của mình. Vì vậy, Phạm Quỳnh Anh hy vọng con gái cởi mở khi tham gia chương trình. Phạm Quỳnh Anh ly hôn ông bầu Quang Huy năm 2018. Hiện tại, cô hạnh phúc bên bạn trai giấu mặt. Mới đây, trong một chương trình, Phạm Quỳnh Anh tâm sự: "Đến nay, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho 'tầm quan trọng của việc yêu đúng người'. Nếu đúng thì quá may mắn, nếu sai, mọi thứ chưa hẳn tồi tệ. Tôi tin những người đến với cuộc đời chúng ta đều để lại những bài học, trải nghiệm cần thiết. Vì vậy, tôi trân trọng những điều xảy ra trong quá khứ, chúc phúc những người từng ở cạnh mình rồi bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Khi buông bỏ, chúng ta sẽ nhẹ lòng, từ đó tìm thấy hạnh phúc". Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

