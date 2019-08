Cô gái xuất hiện 2 giây trong “Về nhà đi con” bị ném đá là ai?

Sau khi phim " Về nhà đi con" kết thúc, Khánh My bị ném đá dữ dội vì đã phóng đại vai diễn của mình. Cách đây 2 tháng, Khánh My từng bất ngờ chia sẻ hình ảnh đóng tập cuối phim "Về nhà đi con". Từ loạt ảnh Khánh My chia sẻ, nhiều người đoán rằng cô vào vai tiểu tam phá hoại hạnh phúc cặp đôi Thư - Vũ. Khánh My xuất hiện trong tập cuối "Về nhà đi con" nhưng chỉ có 2 giây và cũng không lộ mặt. Ở cảnh quay Vũ muốn Thư yêu lại từ đầu thì một cô gái cầm ô đi trên biển. Bất ngờ, Vũ chạy theo cô gái lạ mặt chỉ để mượn ô che nắng cho Thư. Nhiều khán giả phim "Về nhà đi con" ném đá Khánh My vì cô đã phóng đại vai diễn của mình. Trả lời Zing, Khánh My cho hay, ban đầu cô đóng vai người được Vũ tán tỉnh nhưng sau đó nội dung này bị cắt do thời lượng phim quá dài. Cũng theo Zing, nguồn tin từ phía ê-kíp phim cho biết, Khánh My chỉ đóng một vai rất nhỏ, không được gọi tên trong kịch bản.Khánh My sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Hot girl gốc Hải Phòng sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, miệng trái tim, cằm Vline cùng thân hình gợi cảm. Khánh My vướng nhiều ồn ào như bị tố lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc. Cô còn bị chủ một cửa hàng quần áo tại Hải Phòng tố lấy cắp váy. Về phía mình, Khánh My phủ nhận. Theo Zing, Khánh My cho biết chủ cửa hàng đã tặng bộ váy đó cho cô nhưng không nhớ, sau đó lại lên tiếng tố Khánh My ăn cắp. Khánh My còn bị đồn là chân dài đi khách. Về phía mình, Khánh My khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ. Xem video "Hậu trường về nhà đi con". Nguồn Youtube

