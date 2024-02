Chuyện tình ái của Minh Triệu - Kỳ Duyên trước khi thân thiết

Hoa hậu Kỳ Duyên từng hẹn hò doanh nhân Tạ Công Sơn. Ảnh: Khám Phá. Cả hai úp mở chuyện tình cảm một thời gian dài trước khi công khai mối quan hệ. Ảnh: FBNV. Khoảng thời gian gắn bó với Tạ Công Sơn, Kỳ Duyên vướng nhiều ồn ào. Một số lần, vị doanh nhân trẻ tuổi này lên tiếng bênh vực bạn gái. Ảnh: Vietnamnet. Trước khi tuyên bố chia tay sau gần 1 năm gắn bó, Kỳ Duyên và Tạ Công Sơn xóa hết ảnh liên quan đến nhau trên trang cá nhân. Ảnh: Khám Phá. Hậu chia tay, Kỳ Duyên chia sẻ trên Znews, thông tin cô bị bạn trai bỏ vì thị phi là sai sự thật. Ảnh: FBNV. “Bạn trai cũ của tôi là người rất tốt, mỗi khi tôi dính ồn ào, anh ấy đều ở bên cạnh an ủi. Tôi và bạn trai chia tay do không hợp tính cách chứ không phải do sợ dính thị phi”, Kỳ Duyên cho hay. Ảnh: FBNV. Năm 2023, Kỳ Duyên cho biết, cô từng trải qua 3 mối tình. Ảnh: FBNV. Kỳ Duyên vướng một số tin đồn hẹn hò. Năm 2018, cô bị nghi yêu doanh nhân Nick Trần. Nàng hậu cho biết, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Ảnh: Người Đưa Tin. Tháng 3/2018, mạng xã hội lan truyền clip Hoa hậu Kỳ Duyên và Chiêm Quốc Thái khá thân mật tại một quán bar. Trước nghi vấn tình cảm với vị bác sĩ thẩm mỹ, Kỳ Duyên khẳng định hai người chỉ là bạn bè bình thường. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Minh Triệu chưa từng công khai hẹn hò. Ảnh: FBNV. Theo Báo Pháp Luật, Minh Triệu từng cho biết, mối tình sâu đậm nhất với cô là mối tình đầu tiên khi cô còn là sinh viên đại học. Ảnh: FBNV. Minh Triệu khẳng định, bạn trai cầu tiến, tài năng, hiểu cô nhất, yêu thương cô lẫn gia đình cô. Tuy nhiên, do hết duyên, cả hai chia tay. Minh Triệu nói, cho đến giờ, cô vẫn nghĩ không thể tìm ra một người vừa yêu vừa hiểu mình như vậy. Ảnh: FBNV. Trong vài năm trở lại đây, Minh Triệu và Kỳ Duyên vướng nghi vấn tình cảm. Hiện, cả hai đối mặt với tin đồn tình cảm rạn nứt. Ảnh: FBNV. Xem video: "Kỳ Duyên khoe ảnh “thả rông” gây “nhức nhối”

