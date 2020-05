Chúng Huyền Thanh và loạt mỹ nhân vướng ồn ào kém duyên nơi công cộng

Cư dân mạng hiện tại bức xúc bởi Chúng Huyền Thanh dùng chân bấm thang máy. Theo nhiều người, hành động này vừa mất vệ sinh vừa phản cảm. Trước làn sóng chỉ trích Chúng Huyền Thanh, Jay Quân giải thích rằng clip thực chất là trò đùa anh nghĩ ra để nâng cao sự cảnh giác việc dùng tay tiếp xúc thang máy mùa COVID-19.Ông xã của Chúng Huyền Thanh nói thêm rằng vợ của anh bỏ dép khi bấm thang máy và vừa mới tắm nên hành động không mất vệ sinh. Ảnh: Dân Việt Trước Chúng Huyền Thanh, Mâu Thủy cũng bị ném đá vì hành động kém duyên nơi công cộng. Hồi tháng 2/2020, Mâu Thủy đã chia sẻ hình ảnh gác chân lên ghế phía trước trong rạp chiếu phim. Ảnh: Vietnamnet Phản hồi về hình ảnh gây tranh cãi, Mâu Thủy nói: "Cái này là giơ chân lên cao khi chưa có ai vào rạp, rồi chụp. Có thể do góc chụp nên thấy thế. Chứ gác chân vậy mình coi phim kiểu gì". Khi được yêu cầu xin lỗi sau hành động gác chân, Mâu Thủy đáp trả: "Có lỗi gì đâu mà phải xin qua xin lại. Người nào dễ dàng nói xin lỗi là người rất hay làm ra lỗi. Và xin đính chính mình chưa từng xin lỗi mấy vụ việc thời gian gần đây nhé. Vì sao ư? Not my bad (Không phải lỗi của mình)". Phạm Hương cũng là một trong số mỹ nhân Việt có hành động không đẹp nơi công cộng. Hồi tháng 10/2019, người đẹp ngồi lên bí ngô chụp ảnh ở Mỹ dù có biển cấm. Trước những lời chỉ trích ngồi trên bí ngô sống ảo, Phạm Hương lên tiếng: "Mình tập trung quay quá nên không để ý biển phía sau. Lần sau sẽ cẩn thận hơn". Hồi tháng 1/2019, Tăng Thanh Hà chia sẻ bức ảnh của mình trên trang cá nhân. Tuy được khen từ vóc dáng đến thần thái song cô lại mất điểm bởi nghi vấn ngồi chụp nơi cấm ngồi. Một số cư dân mạng cho biết chỗ nàng ngọc nữ ngồi có dán tấm bảng không được ngồi. Về phía mình, Tăng Thanh Hà chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Vietnamnet Vì hành động ngồi lên túi đựng hoa quả ở siêu thị, hot girl Chi Pu cũng bị cư dân mạng chỉ trích là kém duyên, bất lịch sự. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từng gây tranh cãi khi ngồi lên bàn và đặt chân lên ghế nơi công cộng. Từng là bạn thân của Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên cũng bị ném đá vì đứng trên ghế ngồi công cộng ở nước ngoài để chụp hình. Mời quý độc giả xem video "Chúng Huyền Thanh dùng chân bấm thang máy".

