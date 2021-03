Chửi xối xả chồng trong phim "Bố già", Lan Phương ngoài đời thế nào?

Lan Phương mới đây chia sẻ, thím Ánh trong phim "Bố già" không phải là cô ngoài đời. Nữ diễn viên cho rằng cô may mắn hơn nhân vật rất nhiều. Tuy nhiên, Lan Phương biết, có những thím Ánh phiên bản đời thật. "Họ là những người phụ nữ gớm ghê, cay nghiệt, ích kỷ. Nhưng sâu thẳm bên trong lớp vỏ đáng ghét, xấu xí ấy là những phận đời tội nghiệp. Khi người ta quá khổ, rất khó để tâm hồn luôn rộng mở, bao dung", Lan Phương bày tỏ. Chửi xối xả chồng trong phim "Bố già", Lan Phương ngoài đời khác hoàn toàn. Cô luôn ân cần chăm sóc ông xã ngoại quốc. Lan Phương chia sẻ trên VTC rằng cô may mắn vì hai vợ chồng rất hợp nhau. "Gia đình tôi chưa bao giờ to tiếng hay bất đồng gì nghiêm trọng. Có được điều đó vì cả hai chúng tôi đều không đặt cái tôi của mình quá cao. Chúng tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu và thông cảm. Chúng tôi luôn tôn trọng và lắng nghe những suy nghĩ, mong muốn của nhau", nữ diễn viên phim "Bố già" cho hay. Lan Phương cũng may mắn khi không phải làm dâu. "Bố mẹ chồng đều là người phương Tây nên văn hoá họ rất khác với phương Đông mình. Bố mẹ chồng không bao giờ đòi hỏi tôi phải làm việc này, việc kia, thậm chí buổi tối cũng không cần mình phải lo cơm nước. Ông bà sẵn lòng làm tất cả mọi việc để chăm bé, có lẽ mỗi việc cho bé bú thì ông bà không làm được thôi", cô cho hay. Thường đóng vai ghê gớm, ngoài đời, Lan Phương luôn thân thiện với bạn bè và đồng nghiệp. Cô chọn cuộc sống khá bình yên. "Có thể cuộc sống của tôi khá chậm và yên ả, nhưng lại dễ thở, dễ cảm nhận những điều giản dị của cuộc sống", Lan Phương cho hay. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không thích nổi đình nổi đám theo kiểu bị gắn mác “lắm chiêu, nhiều trò". Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

