Chồng Việt Hương bị thương ở chân, còn sự cố nào khi từ thiện?

Mới đây, Việt Hương cho biết, trong một lần khuân vác đồ, nhạc sĩ Hoài Phương bị thương ở chân vì lỡ đá vô cọc sắt. Tuy nhiên, thay vì ở nhà, chồng Việt Hương vẫn đi phát quà từ thiện. Đây không phải là sự cố duy nhất khi từ thiện của vợ chồng Việt Hương. Việt Hương từng bị đồn đòi 1,5 triệu đồng mới giao bình oxy. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn này. Cũng theo Việt Hương, một số người không trả bình oxy mà bán lấy tiền vì vậy cô phun sơn lên các bình oxy, đánh dấu rõ ràng đây là dụng cụ từ thiện. Mới đây, rộ tin đồn Việt Hương nhận tiền quyên góp từ nước ngoài. Tuy nhiên, CEO trung tâm Thúy Nga phủ nhận tin đồn này. Bà Marie To cho biết, Việt Hương không nhận tiền quyên góp mà chỉ đề nghị dùng tiền mua máy thở cho bệnh viện ở TP.HCM. Cũng mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ clip Việt Hương kêu gọi quyên góp để xây chùa. Thực tế, đoạn clip trên đã đăng tải trên Youtube cá nhân của Việt Hương vào ngày 8/5/2016. Đến ngày 29/5/2016, Việt Hương đăng tải đoạn clip báo cáo về số tiền đã kêu gọi quyên góp được là 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, cô cho biết sẽ ra ngân hàng để sao kê. Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội Đi từ thiện nhưng Việt Hương lại bị trù ẻo mắc COVID-19. Cô bức xúc cho hay: "Hiện nay, có một số người trù ẻo tôi và ê-kíp của tôi nhiễm bệnh. Tôi không biết vì sao, tôi chỉ đem gạo đi cứu trợ thôi mà họ chửi tôi rất nặng nề". Việt Hương còn bị kẻ gian bẻ khóa một chiếc xe tải đi làm từ thiện rồi trộm giấy tờ xe. Nữ nghệ sĩ hài mong kẻ trộm hãy trả lại giấy tờ xe. May mắn, đã có hai cô gái nhặt được giấy tờ xe và trả lại cho Việt Hương. Do sơ suất không kiểm tra gạo từ thiện mà phát thẳng tới các điểm nên Việt Hương phát tấn gạo bị mốc mà không biết. Sau đó, Việt Hương nhanh chóng xin lỗi và hứa đền lại 1 tấn gạo. Ảnh: Zing Việt Hương từng bị một người ném cục gạch ghi thông tin để xin quà vào nhà. Không chỉ gạch, đá, mỗi ngày vợ chồng Việt Hương còn nhận nhiều vật thể lạ “bay" vào nhà. Tuy nhiên, Việt Hương không cảm thấy phiền. Trước những trường hợp xin quà đơn lẻ, Việt Hương cho biết, cô sẽ không cho ngay được mà phải gom những hộ gần quanh khu vực đó rồi mới cho một lần. Xem video "Việt Hương đi phát quà từ thiện". Nguồn Fanpage

Mới đây, Việt Hương cho biết, trong một lần khuân vác đồ, nhạc sĩ Hoài Phương bị thương ở chân vì lỡ đá vô cọc sắt. Tuy nhiên, thay vì ở nhà, chồng Việt Hương vẫn đi phát quà từ thiện. Đây không phải là sự cố duy nhất khi từ thiện của vợ chồng Việt Hương. Việt Hương từng bị đồn đòi 1,5 triệu đồng mới giao bình oxy. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn này. Cũng theo Việt Hương, một số người không trả bình oxy mà bán lấy tiền vì vậy cô phun sơn lên các bình oxy, đánh dấu rõ ràng đây là dụng cụ từ thiện. Mới đây, rộ tin đồn Việt Hương nhận tiền quyên góp từ nước ngoài. Tuy nhiên, CEO trung tâm Thúy Nga phủ nhận tin đồn này. Bà Marie To cho biết, Việt Hương không nhận tiền quyên góp mà chỉ đề nghị dùng tiền mua máy thở cho bệnh viện ở TP.HCM. Cũng mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ clip Việt Hương kêu gọi quyên góp để xây chùa. Thực tế, đoạn clip trên đã đăng tải trên Youtube cá nhân của Việt Hương vào ngày 8/5/2016. Đến ngày 29/5/2016, Việt Hương đăng tải đoạn clip báo cáo về số tiền đã kêu gọi quyên góp được là 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, cô cho biết sẽ ra ngân hàng để sao kê. Ảnh: Tuổi trẻ và xã hội Đi từ thiện nhưng Việt Hương lại bị trù ẻo mắc COVID-19. Cô bức xúc cho hay: "Hiện nay, có một số người trù ẻo tôi và ê-kíp của tôi nhiễm bệnh. Tôi không biết vì sao, tôi chỉ đem gạo đi cứu trợ thôi mà họ chửi tôi rất nặng nề". Việt Hương còn bị kẻ gian bẻ khóa một chiếc xe tải đi làm từ thiện rồi trộm giấy tờ xe. Nữ nghệ sĩ hài mong kẻ trộm hãy trả lại giấy tờ xe. May mắn, đã có hai cô gái nhặt được giấy tờ xe và trả lại cho Việt Hương. Do sơ suất không kiểm tra gạo từ thiện mà phát thẳng tới các điểm nên Việt Hương phát tấn gạo bị mốc mà không biết. Sau đó, Việt Hương nhanh chóng xin lỗi và hứa đền lại 1 tấn gạo. Ảnh: Zing Việt Hương từng bị một người ném cục gạch ghi thông tin để xin quà vào nhà. Không chỉ gạch, đá, mỗi ngày vợ chồng Việt Hương còn nhận nhiều vật thể lạ “bay" vào nhà. Tuy nhiên, Việt Hương không cảm thấy phiền. Trước những trường hợp xin quà đơn lẻ, Việt Hương cho biết, cô sẽ không cho ngay được mà phải gom những hộ gần quanh khu vực đó rồi mới cho một lần. Xem video "Việt Hương đi phát quà từ thiện". Nguồn Fanpage