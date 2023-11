“Bà bầu” Lan Phương rạng rỡ bên chồng Tây và con gái ở nước ngoài

Diễn viên Lan Phương hội ngộ ông xã David Duffy và con gái Lina ở Sydney, Australia. Trước đó, do Lan Phương bận công việc nên chồng và con gái nữ diễn viên sang Australia trước. Lan Phương cho biết, trong chuyến du lịch, cô dành phần lớn thời gian di chuyển trên ô tô và tại nhà hàng ăn uống. "Đợt đi du lịch với bầu em bé lần này, do có chút vấn đề nên Phương không thể chạy nhảy đi lại nhiều", cô tâm sự. Trước đó, khi mang bầu con gái đầu lòng, Lan Phương ngày nào cũng đi bộ tham quan, mua sắm.Lan Phương mang bầu lần 2 khi bé Lina được 5 tuổi. Nữ diễn viên rạng rỡ bên chồng con ở nước ngoài. Bụng bầu của Lan Phương đã vượt mặt. Khi vắng chồng con, nữ diễn viên mất ngủ do không quen ngủ một mình từ lâu. Trong chuyến bay sang Australia, Lan Phương chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Lan Phương khen người bạn đời luôn là ông bố quốc dân khi một tay bế con một tay kéo vali cho Lan Phương tại sân bay. Gần đây, Lan Phương chia sẻ, cô đã suy nghĩ về việc có thêm căn nhà thứ 2 tại Hà Nội để hai con có không gian và môi trường sống rộng rãi, tốt đẹp hơn. Chia sẻ với Dân Trí, Lan Phương cho biết, tính cách của cô khá trầm, thích khép kín, nên hợp sống ở miền Bắc hơn. "Tôi nghĩ mình thực sự có duyên với Hà Nội. Mặc dù từ nhỏ tôi sống ở Vũng Tàu, TPHCM rồi kết hôn với chồng ngoại quốc nhưng hiện tại, tôi lại cùng gia đình nhỏ sống ở Hà Nội - nơi tôi sinh ra. Khi tôi ra Hà Nội cũng là lúc phim truyền hình đang phát triển mạnh. Nhờ vậy tôi cũng có thêm những cơ hội tốt", nữ diễn viên tâm sự. Xem video: "Khoảnh khắc Lan Phương bên con gái". Nguồn FBNV

Diễn viên Lan Phương hội ngộ ông xã David Duffy và con gái Lina ở Sydney, Australia. Trước đó, do Lan Phương bận công việc nên chồng và con gái nữ diễn viên sang Australia trước. Lan Phương cho biết, trong chuyến du lịch, cô dành phần lớn thời gian di chuyển trên ô tô và tại nhà hàng ăn uống. "Đợt đi du lịch với bầu em bé lần này, do có chút vấn đề nên Phương không thể chạy nhảy đi lại nhiều", cô tâm sự. Trước đó, khi mang bầu con gái đầu lòng, Lan Phương ngày nào cũng đi bộ tham quan, mua sắm. Lan Phương mang bầu lần 2 khi bé Lina được 5 tuổi. Nữ diễn viên rạng rỡ bên chồng con ở nước ngoài. Bụng bầu của Lan Phương đã vượt mặt. Khi vắng chồng con, nữ diễn viên mất ngủ do không quen ngủ một mình từ lâu. Trong chuyến bay sang Australia, Lan Phương chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Lan Phương khen người bạn đời luôn là ông bố quốc dân khi một tay bế con một tay kéo vali cho Lan Phương tại sân bay. Gần đây, Lan Phương chia sẻ, cô đã suy nghĩ về việc có thêm căn nhà thứ 2 tại Hà Nội để hai con có không gian và môi trường sống rộng rãi, tốt đẹp hơn. Chia sẻ với Dân Trí, Lan Phương cho biết, tính cách của cô khá trầm, thích khép kín, nên hợp sống ở miền Bắc hơn. "Tôi nghĩ mình thực sự có duyên với Hà Nội. Mặc dù từ nhỏ tôi sống ở Vũng Tàu, TPHCM rồi kết hôn với chồng ngoại quốc nhưng hiện tại, tôi lại cùng gia đình nhỏ sống ở Hà Nội - nơi tôi sinh ra. Khi tôi ra Hà Nội cũng là lúc phim truyền hình đang phát triển mạnh. Nhờ vậy tôi cũng có thêm những cơ hội tốt", nữ diễn viên tâm sự. Xem video: "Khoảnh khắc Lan Phương bên con gái". Nguồn FBNV