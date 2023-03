Chồng đại gia của Tăng Thanh Hà “nịnh” vợ ngày 8/3

Trên trang cá nhân, doanh nhân Louis Nguyễn đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Tăng Thanh Hà. Đi kèm với đó, anh viết: “Happy Women’s Day to my very own super woman and to all the other super women out there! We appreciate everything you do “ (Tạm dịch: Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đến người phụ nữ rất tuyệt vời của tôi và tới những người phụ nữ khác ngoài kia. Chúng tôi luôn đánh giá cao những gì nửa kia của thế giới đã làm”. Ngoài chồng Hà Tăng, nhiều sao Việt cũng chúc mừng đến giới nữ ngày 8/3. MC Tuấn Tú viết: “Gửi trăm ngàn lời yêu thương đến với những người phụ nữ thân yêu, bạn bè và khán giả của tôi. Tôi yêu một nửa thế giới xinh đẹp”. Bằng Kiều đăng tải hình ảnh con trai thứ tư ôm bó hoa, đồng thời viết: “Chúc toàn thể các bà, cô, chị, em ngày phụ nữ 8/3 tươi vui, khỏe đẹp ạ”. Tự Long đăng tải hình ảnh bên vợ con. Nam nghệ sĩ hài còn làm thơ: “Mẹ là một nửa của thế giới/Nhưng con là cả bầu trời/Mẹ là cái nóc ngôi nhà/Con là kết cấu thật là đáng yêu. Chúc ngày 8/3 những người phụ nữ của tôi thật nhiều hạnh phúc”. Không ít sao Việt khoe quà 8/3. Nữ ca sĩ Phương Vy Idol được bạn tặng đôi dép. Lê Phương nhận hoa và thiệp chúc mừng ngày 8/3. Con trai Lê Phương viết trên thiệp chúc mừng mẹ: "Con gửi mẹ. Con chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ. Đây là món quà không lớn nhưng mẹ đừng từ chối. Con mong mẹ nhận. Con yêu mẹ. Con của mẹ. Thiên Quân”. MC Hồng Phượng khoe món quà 8/3 từ hai con. “Món quà to lớn nhất 8/3 chính là sự khỏe mạnh, yêu thương của các con dành cho mọi người xung quanh. Cả 2 anh em tự làm quà, đem về tặng mami và dặn sáng 8/3 mami mới được mở. Tối nửa đêm giật mình dậy cũng nhắc, sợ mami tò mò mở sớm. Yêu lắm”, bà xã Quốc Cơ hạnh phúc chia sẻ. Xem video: "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle

Trên trang cá nhân, doanh nhân Louis Nguyễn đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Tăng Thanh Hà. Đi kèm với đó, anh viết: “Happy Women’s Day to my very own super woman and to all the other super women out there! We appreciate everything you do “ (Tạm dịch: Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đến người phụ nữ rất tuyệt vời của tôi và tới những người phụ nữ khác ngoài kia. Chúng tôi luôn đánh giá cao những gì nửa kia của thế giới đã làm”. Ngoài chồng Hà Tăng, nhiều sao Việt cũng chúc mừng đến giới nữ ngày 8/3. MC Tuấn Tú viết: “Gửi trăm ngàn lời yêu thương đến với những người phụ nữ thân yêu, bạn bè và khán giả của tôi. Tôi yêu một nửa thế giới xinh đẹp”. Bằng Kiều đăng tải hình ảnh con trai thứ tư ôm bó hoa, đồng thời viết: “Chúc toàn thể các bà, cô, chị, em ngày phụ nữ 8/3 tươi vui, khỏe đẹp ạ”. Tự Long đăng tải hình ảnh bên vợ con. Nam nghệ sĩ hài còn làm thơ: “Mẹ là một nửa của thế giới/Nhưng con là cả bầu trời/Mẹ là cái nóc ngôi nhà/Con là kết cấu thật là đáng yêu. Chúc ngày 8/3 những người phụ nữ của tôi thật nhiều hạnh phúc”. Không ít sao Việt khoe quà 8/3. Nữ ca sĩ Phương Vy Idol được bạn tặng đôi dép. Lê Phương nhận hoa và thiệp chúc mừng ngày 8/3 . Con trai Lê Phương viết trên thiệp chúc mừng mẹ: "Con gửi mẹ. Con chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ. Đây là món quà không lớn nhưng mẹ đừng từ chối. Con mong mẹ nhận. Con yêu mẹ. Con của mẹ. Thiên Quân”. MC Hồng Phượng khoe món quà 8/3 từ hai con. “Món quà to lớn nhất 8/3 chính là sự khỏe mạnh, yêu thương của các con dành cho mọi người xung quanh. Cả 2 anh em tự làm quà, đem về tặng mami và dặn sáng 8/3 mami mới được mở. Tối nửa đêm giật mình dậy cũng nhắc, sợ mami tò mò mở sớm. Yêu lắm”, bà xã Quốc Cơ hạnh phúc chia sẻ. Xem video: "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle