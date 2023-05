Chia tay Chi Pu, Cường Seven giờ ra sao?

Đầu năm 2010, Cường Seven - Chi Pu công khai hẹn hò. Chuyện tình yêu trong sáng, lãng mạn của cặp hot boy - hot girl được nhiều khán giả ủng hộ. Đến tháng 5/2013, Cường Seven và Chi Pu chia tay. Ảnh: Tiền Phong Sau Chi Pu, Cường Seven yêu Mlee. Anh cùng người đẹp lai Việt - Pháp góp mặt trong một MV ra mắt tháng 4/2014. Đến tháng 6/2015, cả hai công khai mối quan hệ. Ảnh: Zing Năm 2017, cuộc tình Cường Seven - Mlee tan vỡ. Cả hai chia tay với lý do không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: Sức khỏe cộng đồng Sau khi đường ai nấy đi với Mlee, Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Cả hai thân thiết sau khi tham gia ghi hình cho bộ phim điện ảnh “Lôi báo” của đạo diễn Victor Vũ. Ảnh: FBNV Mãi đến năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với Zing, Cường Seven cho biết, anh và Vũ Ngọc Anh đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Đến nay, tình cảm của cặp đôi này vẫn mặn nồng. Ảnh: FBNV Những năm qua, Cường Seven miệt mài đi hát. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ từng chia sẻ, khi mới vào nghề, giọng hát của anh không được đánh giá cao. Vì vậy, Cường Seven kiên trì rèn luyện, theo học với giáo viên thanh nhạc riêng. Ảnh: FBNV Năm 2022, giọng ca sinh năm 1989 phát hành “Count to 7” - album đầu tay sau 10 năm đi hát. Ảnh: Dân ViệtCường Seven lấn sân phim ảnh. Anh từng đóng “Vũ điệu đam mê”, “Truy sát”, “Lôi báo”, “Yolo”, “Người bất tử”. Năm 2022, nam ca sĩ chia sẻ, anh tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho âm nhạc. Ảnh: Zing Xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

