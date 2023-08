Chi Hoàng và những mỹ nhân Việt được báo quốc tế khen nức nở

Mới đây, mẫu ảnh Chi Hoàng gây chú ý khi được báo Thái Lan khen nức nở. Cụ thể, trong bài báo với tiêu đề: "Gương mặt điện ảnh của 'ngọc nữ lookbook không tuổi Việt Nam' có thần thái không kém sao hạng A Thái”, Bangkok Today dành cho nàng mẫu sinh năm 1992 đến từ Hà Nội những mỹ từ như “ngọc nữ lookbook không tuổi” hay “biểu tượng lookbook 9X”. Ảnh: NVCC Trang báo nổi tiếng không chỉ dành dành cho nàng mẫu ảnh 9X những mỹ từ về gương mặt, vóc dáng mà còn ưu ái nhận định gương mặt và biểu cảm của Chi Hoàng có nhiều nét tương đồng với các sao hạng A Thái Lan. Ảnh: NVCC Bangkok Today cũng cho biết cô nàng là “mẫu ảnh kiêm founder của một thương hiệu thẩm mỹ hạng sang Việt Nam, có thành tích ấn tượng với 10 năm trong nghề và từng làm mẫu ảnh cho trên 100 thương hiệu lớn nhỏ tại Việt Nam”. Ảnh: NVCC Được biết, Chi Hoàng sinh năm 1992 tại Hà Nội. Mỹ nhân 9X từng theo học nhiều khóa diễn xuất có uy tín tại Việt Nam như Autumn Meeting (Gặp gỡ mùa thu), A.C.T academy của Kathy Uyên. Ảnh: NVCC Nổi tiếng trong làng mẫu ảnh và thành công trong kinh doanh, mỹ nhân 9X thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC Trước mẫu ảnh Chi Hoàng, nhiều mỹ nhân Việt cũng được báo quốc tế khen ngợi. Chi Pu là một trong số đó. Giọng ca "Đóa hoa hồng" từng được báo xứ Trung khen ngợi diện mạo không kém cạnh Chương Trạch Thiên, thậm chí vượt trội hơn Triệu Lệ Dĩnh. Ảnh: FBNV Đặc biệt thời gian qua Chi Pu nổi như cồn, được fan săn đón khi tham gia show "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của Trung Quốc. Ảnh: FBNV Elly Trần cũng từng xuất hiện trên các tạp chí của Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc... Ảnh: FBNV Đặc biệt, cô từng được một trang báo Singapore ca ngợi có vóc dáng xinh đẹp, "vạn người mê". Ảnh: FBNV Á hậu Huyền My cũng được báo chí quốc tế quan tâm. Cô từng được báo Trung Quốc ví von là "quốc bảo nhan sắc Việt". Ảnh: FBNV Ngoài ra, Nguyễn Trần Huyền My còn lọt top tìm kiếm mạng xã hội Myanmar khi đảm nhận một vai diễn trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam - Myanmar. Ảnh: FBNV Diễn viên Khả Ngân cũng từng được trang Sina của Trung Quốc đưa tin. Cô còn được các trang báo điện tử của Hàn Quốc như SportsKorea, Lifetoday, TodayKorea... khen ngợi về ngoại hình và tài năng. Ảnh: FBNV Thời gian gần đây Khả Ngân liên tục góp mặt trong các phim giờ vàng của VTV. Hiện Khả Ngân đang đóng vai nàng dâu út Trâm Anh trong bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Ảnh: FBNVXem trailer phim: "Gia đình mình vui bất thình lình". Nguồn VTV Go

